Protest penzionera u Tuzli: "Podignite konačno svoj glas, potražite sami sebi spas"

Zbog izraženog nezadovoljstva penzioneri su danas izašli na ulice u Tuzli, pri čemu su nakon što su se okupili održali protestnu šetnju do Trga Slobode u Tuzli.

Prema podacima koje su iznijeli organizatori protesta, prosječna penzija u Federaciji BiH trenutno iznosi oko 680 KM, što je 41,8 posto prosječne plate. Nakon najavljenih izmjena, prosječna penzija bi iznosila oko 758 KM, odnosno 46 posto prosječne plate, dok bi minimalna penzija iznosila 668,4 KM, ili 41,1 posto prosječne plate. Iz NPUS-a upozoravaju da se takvi iznosi, prema europskim statističkim kriterijima, i dalje nalaze u zoni općeg siromaštva.