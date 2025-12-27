Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović za "Avaz": S Južnom interkonekcijom imamo i zajamčenu sigurnost za BiH

Sastanak posvećen projektu Južna plinska interkonekcija, koji je održan u Ambasadi SAD u Sarajevu, bio je veoma ekspeditivan, trajao je skoro 45 minuta i protekao u atmosferi nepodijeljene podrške svih političkih aktera iz FBiH ovom vrlo značajnom projektu.

Prema riječima Ilije Cvitanovića, predsjednika HDZ-a 1990, na sastanku je prezentiran plan konkretnih aktivnosti, tako da se u realizaciji ne očekuju nikakvi zastoji.

Ime koncesionara

- Hodogram aktivnosti uradila je ekspertna skupina svih stranaka koje sudjeluju u ovim razgovorima s predstavnicima Ambasade SAD. U januaru Vlada treba donijeti odluke, u februaru se očekuju izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji, kako bi se projekt mogao realizirati na ovaj način. Priprema za urbanističke saglasnosti, komisija koja će sve na tom putu uraditi. Negdje do devetog mjeseca sve aktivnosti bi trebale biti završene, trebalo bi biti poznato i ime koncesionara i započeti radovi. Apsolutna podrška je bila od svih i vjerujem da će tako biti i u ovim aktivnostima. Po onom što smo vidjeli i čuli, možemo biti optimisti i kad je riječ o brzini izvođenja građevinskih radova – kazao je Cvitanović za “Avaz”.

O iznosu neophodnom za realizaciju projekta još se nije govorilo, ali jasno je da se radi o vrijednoj investiciji za koju je zainteresirano nekoliko američkih kompanija. Međutim, projekt Južne interkonekcije ima mnogo veći značaj od osiguravanja neovisnosti u snabdijevanju plinom.

- Kada vam američka firma investira toliko vlastitog novca u BiH, računajte da preko toga dolazi i NATO, nosači aviona u Jadransko more, koji će čuvati novac američkih investitora i potpuno zajamčenu sigurnost za BiH. Donosi brojne benefite za BiH, dodatnu vrijednost za proizvodnju u BiH, omogućava najjeftiniji energent za mnoge potrošače. Šteta je i sramota samo što je trebalo ovoliko vremena da pokrenemo taj projekt, ali je odlično za sve u BiH da se ovo ovako događa – ističe Cvitanović.

Najjači lider

Odmah nakon sastanka stigla je poruka iz Vašingtona, u kojoj se navodi da administracija predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) “snažno podržava projekt Južna interkonekcija i raduje se daljem, brzom napretku s partnerima u BiH na realizaciji ovog projekta”.

- Znate šta znači u ovom trenutku kad najjači lider u svijetu za jednu malu BiH zna na ovaj način, preko konstruktivnog odnosa prema američkoj administraciji, a u interesu vlastite zemlje i vlastitih građana. To je ogroman dobitak za BiH. Neće niko smjeti opstruirati ovaj projekt, siguran sam u to. Predaleko se otišlo, imali smo priliku sve nejasnoće razjasniti na prvom i drugom sastanku, sve je usaglašeno – kaže Ilija Cvitanović.