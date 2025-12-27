Ratni vojni invalid i sportski novinar mora na ulicu: Neću odustati, idem do kraja

Sportskom novinaru iz Bihaća i ratnom vojnom invalidu Nerminu Stamboliji zvanom Stambi prijeti deložacija iz stana.

Inače, riječ je radniku Željeznica FBiH, koji se sportskim novinarstvom bavi iz hobija i ljubavi prema sportu.

- Čitav rat sam proveo ovdje, od prvog do posljednjeg dana, ranjen sam 1994. godine i tada sam postao invalid 40 posto. Poslije bolovanja sam ponovo nastavio borbu i vratio se u jedinicu – kaže on.

O svom trenutnom problemu kaže da je puno vjerovao u ovu ddržavu, a da je se sada kap prelila čašu i da nakon 30 godina boravka u stanu, Željeznice FBiH žele da ga izbace iz njega.

Svaka podrška važna

- Žele da moja supruga, kćerka i ja završimo na ulici. Želim se svima zahvaliti na podršci, jer mi je svaka podrška važna u ovom trenutku. Do rata sam živio u zgradi u Bosanskoj Otoci koja je u ratu potpuno izgorjela i 1996. godine sam došao u Bihać sa porodicom kako bi sebi pronašao smještaj. Stan sam tada dobio od Željeznica FBiH uz ugovor o korištenju, a kasnije je došla Uredba o povratku napuštenih stanova prijeratnim stanarima – priča on svoju priču za „Avaz“.

Kaže da se tada javio prijeratni stanar i vratio je stan toj osobi, a onda potpisao ugovor o korištenju stana u najam.

- Plaćao sam kiriju, a onda se promijenio Zakon, postojao je rok za otkup stanova. Imao sam punomoć stan od te žene koja je živjela prije rata da otkupim stan u njeno ime, ali Željeznice mi to nisu dozvolile. Tada je bio raspisan konkurs za stanove i oni su mi rekli da se ne prijavljujem, nego će mi dati devastirani objekat u Bosanskoj Otoci. Oni su to uradili, a u posljednjoj rečenici tog prijedloga piše da su Željeznice dužne sa mnom potpisati ugovor o građenju tog objekta. Uložio sam ogromna sredstva, dobio sam urbanističku dozvolu, ali nisam građevinsku, jer je tu planirana neka cesta po urbanističkom planu – rekao je za „Avaz“.

Naveo je da je praktično prevaren, a sada se dešavaju ponovo neki problemi. Ističe da je razgovarao s predstavnicima Željeznica FBiH u Sarajevu prije nekoliko dana, no poručuje da nije osjetio ni na jedan način da su spremni da mu pomognu.

Preminula vlasnica

- Pojedini su se čak i smijali na moje izjave. Vlasnica je umrla, a Željeznice FBiH sada raspolažu tim stanom. Prije par godina kada je bio povrat stanova, oni su tražili da se iselim, nisam to htio, zamolio sam ih da napravim ugovor da plaćam kiriju i to je tako bilo. Koristio sam dvije godine, a nakon dvije godine vidio sam čemu to sve vodi i bio sam primoran da tužim svoju firmu, jer mi je jako teško bilo. Na željeznici sam praktično rođen, otac je tu radio 40 godina, sestra 20, ja i dalje radim, a onda doživim takvu stvar. Na Sudu sam izgubio kuću i pravo na stan – naveo je Stambolija za „Avaz“.

Pojašanjava da su mu neki gradski vijećnici pružili podršku, a javilo se i puno ljudi.

- Svako ko ima imalo empatije javio se, posebno mi je bilo kada su Adnan Lipovača i Edin Goretić to na sjednici Gradskog vijeća pokrenuli. Normalno da mi je drago to bilo vidjeti, nisu me zvali nakon toga, ali se nadam da ću i dalje imati podršku. Svakako da neću odustati, ni u ratu nisam odustajao, neću ni sada, želim to istjerati do kraja, uz pomoć svih prijatelja, advokata i osoba koje su uz mene – naveo je emotivni Stambolija.