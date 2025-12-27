Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PARTNERSKE VEZE

Delegacija "Mostova prijateljstva" susrela se sa ambasadorom Alžira u BiH

Ambasador Alžira u BiH Mohammed Meraimi je istaknuo da želi kroz konkretne aktivnosti ojačati prijateljske i partnerske veze

Mostovi prijateljstva. FENA

FENA

27.12.2025

Predsjednik Asocijacije Mostovi Prijateljstva BiH Jasmin Imamović i potpredsjednik Melih Karan susreli su se u Ambasadi Narodne demokratske republike Alžir sa ambasadorom te zemlje u BiH Mohammedom Meraimijem i atašeom Oussama Yahouniem te razgovarali o saradnji i zajedničkim aktivnostima koje bi imale za cilj jačanje prijateljskih veza na polju kulture, sporta, obrazovanja i ekonomije.

Ambasador Alžira u BiH Mohammed Meraimi je istaknuo da želi kroz konkretne aktivnosti ojačati prijateljske i partnerske veze između dvije države, saopšteno je iz Asocijacije Mostovi Prijateljstva BiH.

# DELEGACIJA
# ALŽIR
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.