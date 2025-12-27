Delegacija "Mostova prijateljstva" susrela se sa ambasadorom Alžira u BiH

Predsjednik Asocijacije Mostovi Prijateljstva BiH Jasmin Imamović i potpredsjednik Melih Karan susreli su se u Ambasadi Narodne demokratske republike Alžir sa ambasadorom te zemlje u BiH Mohammedom Meraimijem i atašeom Oussama Yahouniem te razgovarali o saradnji i zajedničkim aktivnostima koje bi imale za cilj jačanje prijateljskih veza na polju kulture, sporta, obrazovanja i ekonomije.

Ambasador Alžira u BiH Mohammed Meraimi je istaknuo da želi kroz konkretne aktivnosti ojačati prijateljske i partnerske veze između dvije države, saopšteno je iz Asocijacije Mostovi Prijateljstva BiH.