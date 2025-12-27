KS između samohvale i dubioze: Ukova Vlada dovela Kanton na prosjački štap





U trenutku kada se Kanton Sarajevo suočava s nizom otvorenih problema i ozbiljnom finansijskom dubiozom, pres-konferencija premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka, održana u petak, bila je fokusirana na isticanje rezultata rada Vlade. Dok su se nizale ocjene o uspješnom upravljanju, izostalo je suočavanje s ključnim problemima koji opterećuju budžet i direktno utječu na kvalitet života građana – od studentskih protesta i sigurnosnih propusta u studentskim domovima, do budžetskih izazova i drugih otvorenih pitanja u Kantonu Sarajevo, koje su posljednjih dana izazvale snažne reakcije javnosti.

Niz laži

Iako je morao - premijer o tome nije govorio, a izostanak suočavanja s ovim temama ostavio je više pitanja nego odgovora. Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i politički analitičar, Enver Kazaz, analizirajući i sumirajući izneseno na Ukovoj „presici“ kaže da je Vlada Kantona Sarajevo ove godine pokazala potpunu nesposobnost, čak, kako navodi, nesposobnost da organizira budžet na pravi način.

- Napravila je čitav niz promašaja i njeni ministri su „zaglavljivali“, da tako kažem, i zatvorski, zbog različitih oblika sumnjivih radnji. I, umjesto da bude rekonstruirana na početku godine, Vlada je ostala u istom sastavu, rušeći i dalje povjerenje građana u Trojku i rušeći kompletan imidž građana - kaže prof. Kazaz.

Komentira kako nikad, zapravo, nije bilo u Sarajevu toliko podozrivosti prema potezima neke vlade te da je premijer Uk držao veoma lošu propagandu.

- I vidim da se u Našoj stranci ne znaju ponašati u medijima, uopće. Naime, šta ta propaganda podrazumijeva kada čitate njegove izjave? Moglo bi se reći da je Sarajevo rajsko mjesto gdje nema siromaštva, gdje je zdravstveni sistem izvanredan, gdje su socijalna davanja basnoslovna. Naredao je, dakle, čitav niz laži i to veoma providnih, zaboravljajući da Kanton Sarajevo duguje različitim povjeriocima, da srednje škole duguju dobavljačima, da je njegova ministrica Hota-Muminović uvela neku vrstu žestoke cenzure u obrazovanje, a on se hvalio kako učenici dobijaju besplatan javni prevoz. Dakle, sistem koji je srušen, dobio je najpozitivnije moguće ocjene - govori Kazaz.

Kaže da su jedina dva ministra koja mogu dobiti prolaznu ocjenu Enis Hasanović, koji je proširio esencijalnu listu lijekova i Adnan Šteta. Svi drugi su, navodi, u toj Vladi pokazali izrazitu nesposobnost.

- I nikakve Ukove laži ne mogu opravdati činjenicu da je ove godine promašen budžet, a taj rekordni najavljen za sljedeću godinu nije ništa drugo nego predizborna ubleha. Jednom riječju, preporučujem Uku - ne da podnese ostavku nego da izvrši doživotnu političku likvidaciju, jer će koštati Trojku narednih izbora i dovesti SDA na vlast. SDA nije potrebna nikakva medijska borba za vlast, dovoljna im je nesposobnost Uka i njegovih ministara - ističe prof. Kazaz.

Budžetski šou

Ekonomski analitičari upozoravaju da dug Kantona Sarajevo i dalje ozbiljno opterećuje budžet te da budžetski „šou“ od planiranih gotovo dvije milijarde KM odražava probleme umjesto uspjeha. Podsjetimo, ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo Afan Kalamujić kazao je da je trenutni dug ove Vlade 800 miliona KM, najavivši refinansiranje dijela duga kako bi se smanjile kamate i oslobodila dodatna sredstva za građane.

- Vlada Kantona Sarajevo se i prošli put hvalila rekordnim budžetom pa onda „otkrila Ameriku“ tokom godine da, ustvari, nemaju dovoljno prihoda da ga finansiraju i dalje se zaduživali. Očito planiraju isto, a te floskule o reprogramiranju duga ne znače ništa, jer se dug svejedno mora vratiti. Svako odgađanje samo znači da se ukupan dug povećava i da se na kraju mora platiti još više. Očito je da Vlada Kantona Sarajevo, ne samo što je do sada katastrofalno upravljala javnim novcem, nego u tome ne vidi nikakav problem i nastavlja jednako planirati i u budućnosti - nerealne budžete i deficite koje će privremeno pokrivati zaduženjima, a naravno na kraju će posljedice trpiti građani - komentira za „Avaz“ ekonomski analitičar Igor Gavran.

Uništeni studiji, propala akademska zajednica, zarobljeno visoko obrazovanje

- Vrlo je jasno da su uslovi studenata u studentskim domovima katastrofalni, da se nije uložilo od rata naovamo gotovo ništa i vrlo jasno - nebriga o visokom obrazovanju i studiranju pokazuje strah ove vlasti od kritičkog mišljenja i kritičkog obrazovanja. Nije slučajno da je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade bila u pritvoru, nisu slučajne afere koje se događaju, kao npr. s dekanom Stomatološkog fakulteta. Mi imamo zarobljeno visoko obrazovanje, uništene studije i propalu akademsku zajednicu. Zato je direktno odgovorno Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade u posljednjih nekoliko mandata, a ministrica Mesihović je bila ubjedljivo najgora – podvlači prof. Kazaz.