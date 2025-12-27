Vehid Šehić o rokovima nakon odluke CIK-a BiH: Ponovljeni izbori za predsjednika RS mogli bi biti održani iza 10. januara

Na odluku CIK-a BiH, kojom su prijevremeni izbori za predsjednika RS poništeni na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica, žalbe su dostavili SNSD i SDS. Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine, kada odlučuje o primjeni Izbornog zakona BiH, dužno je donijeti odluku po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.

- Apelaciono odjeljenje Suda BiH će potvrditi, ukinuti ili preinačiti odluku CIK-a, što je nemoguće pretpostaviti. Ako odluka CIK-a bude potvrđena, odmah će biti raspisani ponovljeni izbori, koji se trebaju održati u roku od 15 dana. To znači da bi ponovljeni izbori mogli biti održani iza 10. januara. Ako odluka CIK-a bude ukinuta, onda će u obrazloženju pisati šta je potrebno uraditi da bi se donijela na zakonu zasnovana odluka – kazao je za „Avaz“ Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije „Pod lupom“ i nekadašnji član CIK-a BiH.

Komentirajući odluku CIK-a o poništavanju izbora, Šehića kaže da je komisija trebala provjeriti sve nepravilnosti, po prijavama političkih subjekata i po službenoj dužnosti. Primjedbi i izbornih manipulacija je bilo mnogo, što pokazuje i broj biračkih mjesta na kojima je glasanje poništeno.

- Koliko je meni poznato, oni su donosili odluke po službenoj dužnosti da se otvore određene vreće, da se izvrši kontrolno brojanje glasačkih listića. Postupila je tako i po prigovorima političkih stranaka koje je usvojila. Ona je mogla utvrditi ono što se vrlo često dešava da se zloupotrebljavaju neiskorišteni glasački listići od strane neodgovornih i nesavjesnih članova biračkih odbora, da se popunjavaju a onda se falsifikuje potpis na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Možda se trebalo provjeravati, a što je teško dokazati, nevažeće glasačke listiće, da li ga je neko od članova odbora učinio nevažećim. Poznato mi je da su, uz pomoć IDDEEA-e i grafologa kontrolisali vjerodostojnost potpisa na izvodu iz centralnog biračkog spiska i da su utvrdili određene nepravilnosti. Utvrdili su da je u 15.300 – 15.400 slučajeva sumnja da je prekršen Izborni zakon BiH, a kako je razlika između kandidata oko 9.200 glasova, u Izbornom zakonu BiH jasno piše da, ako nepravilnosti mogu uticati na konačan rezultat, CIK mora poništiti izbore na tim biračkim mjestima – pojašnjava Šehić.

Komentirajući stav, na kojem je zasnovana žalba opozicije, da se u lokalnim zajednicama u kojima su izbori poništeni na više od 50 posto biračkih mjesta, izbori trebaju poništiti u cjelosti, Šehić kaže da to nije pravilo.

- Izborni rezultati se utvrđuju sa zapisnika sa svakog biračkog mjesta, a onda se pravi zbirni za cijelu izbornu jedinicu. Ako nema potrebe ili nisu utvrđene nepravilnosti na 50 posto biračkih mjesta, zašto bi onda poništavala?! Politički subjekti imaju pravo da pišu šta hoće, ali treba poštovati Izborni zakon i vjerovati da članovi CIK-a rade isključivo u skladu sa zakonom i da svoje odluke donose bez pritiska bilo koga sa strane – dodaje Šehić.