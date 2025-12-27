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ODRŽANO ROČIŠTE

Advokat Hakalović: Nad njom počinjen femicid radi izgleda

Istakao je da su Hakalović doveli u prostorije policije kao najvećeg kriminalca kako bi se stvorio privid da su ona i Ajanović kriv

Dalila Hakalović. Avaz

S. S.

27.12.2025

Advokat Dalile Hakalović, prosvjetne inspektorice u KUIP-u, na današnjem ročištu za određivanje mjera zabrane poručio je da se ovakva hapšenja stalno dešavaju pred Novu godinu, kako bi nekome "otišla glava".

- Moja branjenica nema nikakvih oraha u džepu. Ajanović je doveo Stomatološki fakultet do perfekcije i on sada treba biti žrtveno janje. Moja branjenica je sve radila po zakonu - poručio je.

Istakao je da su Hakalović doveli u prostorije policije kao najvećeg kriminalca kako bi se stvorio privid da su ona i Ajanović krivi.

- Ono što su mediji uradili prema njoj je klasični femicid, ne znam da li je to zbog njene ljepote, fotografija koje je objavivala ili zbog čega. Ona će po izlasku, kad vidi šta se sve objavljivalo i komentarisalo, morati u najmanju ruku potražiti stručnu psihološku pomoć. Ovo je jedna dama, obrazovana osoba - naglasio je.

Hakalović je poručila da Univerzitet u Sarajevu nije uložio žalbu na odluku inspekcije iako su imali pravo na to te da je ona ranije saslušana kao svjedok i dala i šifru svog telefona.

# MUHAMED AJANOVIĆ
# DALILA HAKALOVIĆ
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