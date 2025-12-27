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OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Nakić: Stvarni razlog svjedočenja Škrijelja je to što je Ajanović kazao da je komisija o Sebijinoj diplomi formirana u kafani

Ajanović je, prema tvrdnjama Nakića, na ročištu po tužbi Sebije Izetbegović protiv Univerziteta rekao da su članovi Komisije ucjenjivani

Alen Nakić. Avaz

S. S.

27.12.2025

Tokom ročišta za određivanje pritvora i mjera zabrane Muhamedu Ajanoviću i Dalili Hakalović, obratila se i osumnjičena prosvjetna inspektorica u KUIP-u.

Ona je prokomentirala navode svjedoka Rifata Škrijelja da Ajanović preko nje disciplinirao Univerzitet u Sarajevu, govoreći da su kazne izdavane i od drugin inspektora i da su potvđrene od Općinskog suda u Sarajevu.

Poručila je da je u većini slučajeva i sam Škrijelj priznavao krivicu.

Nakon toga je Alen Nakić, advokat Muhameda Ajanovića, kazao da je stvarni razlog svjedočenja Škrijelja to što je Ajanović svjedočio u parničnom postupku po tužbi Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu.

Škrijelj je, prema tvrdnjama Nakića, zamjerio Ajanoviću to što je izjavio da je u jednom ugostiteljskom objektu formirana komisija za provjeru diplome Sebije Izetbegović, a na čijem čelu je bio dekan Stomatološkog fakulteta i da su članovi komisije ucjenjivani.

# MUHAMED AJANOVIĆ
# ALEN NAKIĆ
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