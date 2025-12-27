Nakić: Stvarni razlog svjedočenja Škrijelja je to što je Ajanović kazao da je komisija o Sebijinoj diplomi formirana u kafani

Ona je prokomentirala navode svjedoka Rifata Škrijelja da Ajanović preko nje disciplinirao Univerzitet u Sarajevu, govoreći da su kazne izdavane i od drugin inspektora i da su potvđrene od Općinskog suda u Sarajevu.

Tokom ročišta za određivanje pritvora i mjera zabrane Muhamedu Ajanoviću i Dalili Hakalović, obratila se i osumnjičena prosvjetna inspektorica u KUIP-u.

Poručila je da je u većini slučajeva i sam Škrijelj priznavao krivicu.

Nakon toga je Alen Nakić, advokat Muhameda Ajanovića, kazao da je stvarni razlog svjedočenja Škrijelja to što je Ajanović svjedočio u parničnom postupku po tužbi Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu.

Škrijelj je, prema tvrdnjama Nakića, zamjerio Ajanoviću to što je izjavio da je u jednom ugostiteljskom objektu formirana komisija za provjeru diplome Sebije Izetbegović, a na čijem čelu je bio dekan Stomatološkog fakulteta i da su članovi komisije ucjenjivani.