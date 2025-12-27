Diplomu Nikoline Šljivić potpisao profesor optužen za trgovinu diplomama

Zastupnica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić objavila je jučer svoju diplomu pravnice kako bi javnosti pokazala gdje je stekla zvanje na temelju kojeg je, uz potporu stranke, imenovana vršiteljicom dužnosti zamjenice ravnatelja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP). Međutim, objava diplome nije otklonila sumnje u kvalitetu njezina formalnog obrazovanja. Naprotiv, otvorila je nova pitanja.



Posebnu pozornost javnosti privukao je datum izdavanja diplome, nedjelja, 27. januara 2019. godine, ali i činjenica da je dokument potpisao profesor Vladimir Stojanović, koji je priznao sudjelovanje u trgovini diplomama u Bosni i Hercegovini. Riječ je o profesoru koji je ove godine sklopio sporazum s Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine o priznanju krivnje za trgovinu krivotvorenim diplomama. Sud BiH taj je sporazum kasnije odbacio, zbog čega se postupak protiv Stojanovića i ostalih optuženih i dalje vodi.

Vladimir Stojanović . Top portal Vladimir Stojanović . Top portal

Stojanović je bio dio skupine razotkrivene u akciji ‘Klaster’, koja se tereti za prodaju oko 50 diploma, čija je cijena iznosila i do 10.000 konvertibilnih maraka, uz nezakonitu dobit od oko 370.000 KM. Kao dekan Poslovno-pravnog fakulteta, koji je tada djelovao u sastavu Sveučilišta ‘Union – Nikola Tesla’ u Beogradu, Stojanović je potpisao diplomu Nikoline Šljivić. Prema dostupnim podacima, danas je angažiran kao profesor na Sveučilištu ‘MB’ u Beogradu, koje se navodi kao pravni sljednik Sveučilišta ‘Union – Nikola Tesla’. Ranije je bio i vršitelj dužnosti rektora Sveučilišta modernih znanosti ‘CKM’ Mostar te direktor Visoke škole ‘Union’ Mostar. Sveučilište ‘CKM’ kasnije je promijenilo naziv u ‘Victoria International University’ Mostar, koje je pravomoćnom presudom iz oktobra ove godine kao pravna osoba kažnjeno s 370.000 KM zbog nezakonite trgovine, zlouporabe položaja i krivotvorenja dokumentacije.

Diploma Nikoline Šljivić . Screenshot Diploma Nikoline Šljivić . Screenshot