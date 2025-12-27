Uoči Skupštine SDS-a: Branko Blanuša jedini kandidat za predsjednika stranke

U Banjoj Luci će sutra biti održana Skupština Srpske demokratske stranke (SDS) na kojoj će se birati novi predsjednik stranke.

Iz SDS-a je potvrđeno za Nezavisne novine da je u ovom trenutku Branko Blanuša jedini koji je istakao kandidaturu za tu poziciju.

Sjednica će biti održana u 13 sati u hotelu Bosna, a na dnevnom redu su i imenovanja radnih tijela Skupštine, te izvještaja o radu stranke između dvije sjednice ovog stranačkog tijela.

Podsjetimo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta.