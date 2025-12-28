Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRAMOTNO

Bahata vožnja u Mostaru: Jurila 134 kilometra na sat preko Studentskog mosta, pa se hvalila na društvenim mrežama

Posebno zabrinjava činjenica da se radi o mostu koji svakodnevno koriste pješaci, studenti, biciklisti i brojni vozači

Bahata vožnja. Hercegovina.info

S. S.

28.12.2025

Portal Hercegovina.info je u posjedu video snimka koji prikazuje izuzetno rizičnu vožnju preko Studentskog mosta, gdje se vozilo kretalo brzinom od čak 134 kilometra na sat, iako je riječ o saobraćajnici unutar gradskog područja.

Snimak je redakciji dostavio anonimni čitatelj, a na njemu je zabilježena vožnja koja višestruko premašuje dozvoljenu brzinu u urbanom saobraćaju.

Kako navode, posebno zabrinjava činjenica da se radi o mostu koji svakodnevno koriste pješaci, studenti, biciklisti i brojni vozači.

Izvor koji je dostavio snimak upozorava da ovakvo neodgovorno ponašanje za volanom značajno povećava rizik od teških saobraćajnih nesreća, naročito na infrastrukturnim objektima poput mostova, gdje posljedice udesa mogu biti katastrofalne.

- Smatram da je važno da se ovakvi slučajevi javno objave i prijave nadležnima, kako bi se zaštitili životi i unaprijedila sigurnost u saobraćaju. Pravovremena reakcija institucija može podići svijest i spriječiti tragedije, navodi se u poruci upućenoj redakciji Hercegovina.info.

# MOSTAR
# SAOBRAĆAJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.