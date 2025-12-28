Bahata vožnja u Mostaru: Jurila 134 kilometra na sat preko Studentskog mosta, pa se hvalila na društvenim mrežama

Portal Hercegovina.info je u posjedu video snimka koji prikazuje izuzetno rizičnu vožnju preko Studentskog mosta, gdje se vozilo kretalo brzinom od čak 134 kilometra na sat, iako je riječ o saobraćajnici unutar gradskog područja.

Snimak je redakciji dostavio anonimni čitatelj, a na njemu je zabilježena vožnja koja višestruko premašuje dozvoljenu brzinu u urbanom saobraćaju.

Kako navode, posebno zabrinjava činjenica da se radi o mostu koji svakodnevno koriste pješaci, studenti, biciklisti i brojni vozači.