Bahata vožnja u Mostaru: Jurila 134 kilometra na sat preko Studentskog mosta, pa se hvalila na društvenim mrežama

Portal Hercegovina.info je u posjedu video snimka koji prikazuje izuzetno rizičnu vožnju preko Studentskog mosta, gdje se vozilo kretalo brzinom od čak 134 kilometra na sat, iako je riječ o saobraćajnici unutar gradskog područja.
Snimak je redakciji dostavio anonimni čitatelj, a na njemu je zabilježena vožnja koja višestruko premašuje dozvoljenu brzinu u urbanom saobraćaju.
Kako navode, posebno zabrinjava činjenica da se radi o mostu koji svakodnevno koriste pješaci, studenti, biciklisti i brojni vozači.
Izvor koji je dostavio snimak upozorava da ovakvo neodgovorno ponašanje za volanom značajno povećava rizik od teških saobraćajnih nesreća, naročito na infrastrukturnim objektima poput mostova, gdje posljedice udesa mogu biti katastrofalne.
- Smatram da je važno da se ovakvi slučajevi javno objave i prijave nadležnima, kako bi se zaštitili životi i unaprijedila sigurnost u saobraćaju. Pravovremena reakcija institucija može podići svijest i spriječiti tragedije, navodi se u poruci upućenoj redakciji Hercegovina.info.