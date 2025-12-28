Nevjerovatna priča o ženama koje žive svoj posao: Najpreča je majka koja te odgajala

U okviru serijala „Nisu sami“, realizovanog u saradnji SOS Dječija sela u BiH i ALFA TV, ovosedmična epizoda donosi priču o SOS porodičnom obliku brige; modelu koji djeci bez roditeljskog staranja omogućava odrastanje u sigurnom, stabilnom i toplom porodičnom okruženju.

Kroz fokus na SOS porodice i SOS mame/roditelje, epizoda prikazuje svakodnevni život djece koja ne odrastaju u institucijama, već u stvarnim domovima, u stanovima i kućama unutar lokalne zajednice. Riječ je o životu ispunjenom rutinom, odnosima, izazovima i radostima koje čine svako djetinjstvo – zajedničkim obrocima, školskim obavezama, igrom, razgovorima i osjećajem pripadnosti.

- To su djeca čiji život nikako nije bio lagan prije dolaska u našu brigu. Samo oni, što se kaže, znaju kroz šta su prolazili. Ono što nisu imali, a za čim svako dijete čezne, mi to nastojimo da im pružimo i da kompenzujemo. Davno je rečeno da su tri majke: ona koja te rodila, koja te dojila i ona koja te odgajala, a da je najpreča ona koja te odgajala, kazao je Admir Fatić.

Posebno mjesto zauzimaju SOS mame i SOS roditelji, osobe koje su svjesno izabrale roditeljstvo kao životni poziv. Oni djeci pružaju kontinuiranu brigu, emocionalnu sigurnost i podršku u razvoju, gradeći odnos povjerenja i stabilnosti koji je temelj zdravog odrastanja. Emisija kroz emotivne, ali nenametljive priče približava suštinu ovog oblika brige i jasno pokazuje koliko je porodično okruženje ključno za dobrobit djeteta.

Više o SOS porodicama i SOS majkama, odnosno roditeljima, kao i o cijelom sistemu ljudi koji je uključen u ovaj oblik porodične brige, zajedno sa nadležnim centrima za socijalni rad, pogledajte u novoj epizodi u videoprilogu na početku teksta.

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