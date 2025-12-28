Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Danas se bira novi predsjednik SDS-a: Do septembra većina ljudi u RS nije znala ko je Blanuša, a onda je ostvario dobar rezultat na izborima

Sjednica počinje u 13 sati, a do nje dolazi nakon što je raniji predsjednik Milan Miličević podnio ostavku u julu ove godine

Branko Blanuša. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

28.12.2025

U Banjoj Luci danas će biti održana sjednica Skupštine SDS-a na kojoj će biti izabran novi predsjednik stranke.

Sjednica počinje u 13 sati, a do nje dolazi nakon što je raniji predsjednik Milan Miličević podnio ostavku u julu ove godine.

U međuvremenu je funkciju vršioca dužnosti predsjednika stranke obnašao Jovica Radulović, načelnik Modriče.

Jedini kandidat za predsjednika stranke je Branko Blanuša, koji je krajem novembra bio kandidat za predsjednika RS.

On je bio poznat kao profesor, no široj javnosti i u političkom životu nije bio poznat, zbog čega su mnogi smatrali da je to loš kandidat.

Ipak, s obzirom na ponavljanje izbora na 136 biračkih mjesta, on i dalje vodi borbu za predsjednika RS.

Ono što je interesantno da odluka o predsjedniku stranke dolazi u ovom trenutku, dok se vodi borba za poziciju prvog čovjeka entiteta, a iz razloga jer po Statutu SDS-a, nije moguće u isto vrijeme biti predsjednik te stranke i predsjednik entiteta.

Očekuje se da bi Blanuša bio na čelu stranke najmanje u narednu godinu dana, a već mu je ponuđeno da bude kandidat i na izborima 2026. godine.

Podsjećamo, ukoliko odluka CIK-a BiH o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta bude pravosnažna, Branko Blanuša će u nju ući sa 6.245 glasova prednosti u odnosu na kandidata SNSD-a i vladajuće koalicije Sinišu Karana.

# IZBORI 2025
# BRANKO BLANUŠA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.