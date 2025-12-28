Danas se bira novi predsjednik SDS-a: Do septembra većina ljudi u RS nije znala ko je Blanuša, a onda je ostvario dobar rezultat na izborima

Jedini kandidat za predsjednika stranke je Branko Blanuša, koji je krajem novembra bio kandidat za predsjednika RS.

Sjednica počinje u 13 sati, a do nje dolazi nakon što je raniji predsjednik Milan Miličević podnio ostavku u julu ove godine.

U Banjoj Luci danas će biti održana sjednica Skupštine SDS-a na kojoj će biti izabran novi predsjednik stranke.

On je bio poznat kao profesor, no široj javnosti i u političkom životu nije bio poznat, zbog čega su mnogi smatrali da je to loš kandidat.

Ipak, s obzirom na ponavljanje izbora na 136 biračkih mjesta, on i dalje vodi borbu za predsjednika RS.

Ono što je interesantno da odluka o predsjedniku stranke dolazi u ovom trenutku, dok se vodi borba za poziciju prvog čovjeka entiteta, a iz razloga jer po Statutu SDS-a, nije moguće u isto vrijeme biti predsjednik te stranke i predsjednik entiteta.

Očekuje se da bi Blanuša bio na čelu stranke najmanje u narednu godinu dana, a već mu je ponuđeno da bude kandidat i na izborima 2026. godine.

Podsjećamo, ukoliko odluka CIK-a BiH o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta bude pravosnažna, Branko Blanuša će u nju ući sa 6.245 glasova prednosti u odnosu na kandidata SNSD-a i vladajuće koalicije Sinišu Karana.