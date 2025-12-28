Nešković za "Avaz": Izbori se trebaju poništiti na svim biračkim mjestima u Bratuncu, Laktašima, Zvorniku i Doboju

U petak u ponoć istekao je rok za dostavljanje žalbi na odluku Centralne izborne komisije BIH, kojom su prijevremeni izbori za predsjednika RS poništeni na 136 biračkih mjesta u 17 općina. Žalbe na odluku dostavili su i SNSD, i SDS, te će one, u skladu s Izbornim zakonom BiH biti proslijeđene Apelacionom odjeljenju Suda BIH, koje ima rok od tri dana da razmotri i odgovori na žalbe.

SNSD, čiji je kandidat Siniša Karan, nakon utvrđivanja rezultata izbora, već proglasio pobjedu, traži poništavanje odluke CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta.

- SDS je dostavio žalbu, jer smatramo da se rezultati izbora trebaju poništiti na svim biračkim mjestima u četiri lokalne zajednice – Bratunac, Laktaši, Zvornik i Doboj. Naš stav temeljimo na podacima da je kontaminirano više od 50 posto biračkih mjesta u ovim gradovima i postoji realan osnov da se Apelaciono odjeljenje Suda BiH na taj način odredi. Kada je riječ o nepravilnostima, imamo slučaj na jednom biračkom mjestu u Doboju da je neko glasao za 58 ljudi. Čak i za čitave porodice. To može da bude 10 ili 20 posto od ukupnog broja onih koji su glasali na tom biračkom mjestu. Dakle, ovi izbori su potpuno kontaminirani i mi insistiramo da ne čekamo oktobar 2026. već da se sada, na ponovljenim izborima na 136 biračkih mjesta, koliko je CIK odlučio ili na više od 250 biračkih mjesta u 4 lokalne zajednice, koliko mi tražimo, primjene tehničke izmjene Izbornog zakona. Da se koriste skeneri, uređaji za biometrijsku identifikaciju, jer na taj način bi definitivno demokratski izborni proces bio obezbjeđen – kazao nam je potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.