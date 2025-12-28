Održana osma smotra najboljih mladih šahista Tuzlanskog kantona

Turnir mladih zaljubljenika u šah, učenika osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona, održan je u Tuzli osmu godinu zaredom, u organizaciji Richmond Park Međunarodne škole Tuzla i Tuzlanskog šahovskog kluba "Sloboda“, saopćili su organizatori.

Održan je pod nazivom „Bijader Atić - Šahovska legenda Tuzle" u znak sjećanja na velikana tuzlanskog šaha.

Ove godine je učestvovalo više od 150 osnovaca od 1. do 9. razreda iz svih gradova i općina TK.

Direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla Sadmir Delić, u obraćanju prilikom otvaranja maifestacije, istakao je značaj šaha u odgojno-obrazovnom procesu.

- Šah je mnogo više od igre. On razvija logičko razmišljanje, strpljenje, koncentraciju, odgovornost i poštovanje prema protivniku. Kroz šah, učenici uče planirati, prihvatiti pobjedu s dostojanstvom, ali i poraz sa sportskim duhom. Upravo zato šah ima važno mjesto u vannastavnim aktivnostima učenika Richmond Park Međunarodne škole Tuzla - rekao je Delić i zahvalio nastavnicima, mentorima i roditeljima koji kontinuirano podržavaju učenike u njihovom radu i razvoju, kao i organizatorima i sudijama koji su profesionalnim angažmanom osigurali da takmičenje protekne u fer, korektnoj i prijateljskoj atmosferi.

Adnan Karahmetović, predstavnik Tuzlanskog šahovskog kluba "Sloboda“, upoznao je učesnike s tehničkim detaljima i pravilima takmičenja naglasivši da se turnir tradicionalno održava već osmu godinu zaredom.

Odigrane su brojne kvalitetne i uzbudljive šahovske partije, a takmičenje je proteklo u fer i sportskom duhu.

Regularnost turnira pratili su Rusmir Jašarević, profesor u Richmond Park Međunarodnoj školi Tuzla, zajedno s glavnim sudijom Nihadom Sušićem i pomoćnim sudijama Ishakom Klopićem, Arminom Bijedićem i Davidom Tursunovićem.

Rezultati turnira:

OSNOVNA ŠKOLA

I. razred – dječaci

1. mjesto: Bašić Mak

2. mjesto: Husić Anes

II. razred – djevojčice

1. mjesto: Babić Amila

2. mjesto: Hamzabegović Mejrem

II. razred – dječaci

1. mjesto: Beganovic Amar

2. mjesto: Kadić Dino

3. mjesto: Tomić Luka

III. razred – djevojčice

1. mjesto: Sušić Merjema

III. razred – dječaci

1. mjesto: Bajramović Irfan

2. mjesto: Tanović Benjamin

3. mjesto: Zahirović Namik

IV. razred – djevojčice

1. mjesto: Helić Amna

2. mjesto:Ilijazović Elma

3. mjesto:Subašić Lejla

IV. razred – dječaci

1. mjesto: Hodžić Ensar

2. mjesto: Parić Hamza

3. mjesto: Fajić Daris

V. razred – djevojčice

1. mjesto:Karahmetović Amina

2. mjesto: Fazlović Majra

3. mjesto: Čerkezović Sara

V. razred – dječaci

1. mjesto: Husanović Edi

2. mjesto: Softić Eman

3. mjesto: Memišević Viktor

VI. razred – djevojčice

1. mjesto: Sinanović Azrina

2. mjesto: Mujkić Emira

3. mjesto: Okić Amra

VI. razred – dječaci

1. mjesto: Hanić Harun

2. mjesto: Mujkić Muhamed

3. mjesto: Bećirović Tarik

VII. razred – djevojčice

1. mjesto: Konjić Merima

2. mjesto: Jahić Ema

3. mjesto: Sakić Amna

VII. razred – dječaci

1. mjesto: Kurbašić Džafer

2. mjesto: Hodžić Davud

3. mjesto: Babić Eldin

VIII. razred – djevojčice

1. mjesto: Skeledžić Sabina

2. mjesto: Omerašević Lejla

3. mjesto: Zejnilović Lamija

VIII. razred – dječaci

1. mjesto: Osmanhodžić Emin

2. mjesto: Aljić Harun

3. mjesto: Sušić Vedad

IX. razred – djevojčice

1. mjesto:Peštalić Lamija

IX. razred – dječaci

1. mjesto: Borčak Dino

2. mjesto: Huremović Kenan

3. mjesto: Ćurić Kenan.

Ovaj turnir je tokom godina prerastao u prepoznatljivu sportsku manifestaciju u Tuzli te iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.