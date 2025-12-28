Održana osma smotra najboljih mladih šahista Tuzlanskog kantona

Turnir mladih zaljubljenika u šah, učenika osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona, održan je u Tuzli osmu godinu zaredom, u organizaciji Richmond Park Međunarodne škole Tuzla i Tuzlanskog šahovskog kluba "Sloboda“, saopćili su organizatori.
Održan je pod nazivom „Bijader Atić - Šahovska legenda Tuzle" u znak sjećanja na velikana tuzlanskog šaha.
Ove godine je učestvovalo više od 150 osnovaca od 1. do 9. razreda iz svih gradova i općina TK.
Direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla Sadmir Delić, u obraćanju prilikom otvaranja maifestacije, istakao je značaj šaha u odgojno-obrazovnom procesu.
- Šah je mnogo više od igre. On razvija logičko razmišljanje, strpljenje, koncentraciju, odgovornost i poštovanje prema protivniku. Kroz šah, učenici uče planirati, prihvatiti pobjedu s dostojanstvom, ali i poraz sa sportskim duhom. Upravo zato šah ima važno mjesto u vannastavnim aktivnostima učenika Richmond Park Međunarodne škole Tuzla - rekao je Delić i zahvalio nastavnicima, mentorima i roditeljima koji kontinuirano podržavaju učenike u njihovom radu i razvoju, kao i organizatorima i sudijama koji su profesionalnim angažmanom osigurali da takmičenje protekne u fer, korektnoj i prijateljskoj atmosferi.
Adnan Karahmetović, predstavnik Tuzlanskog šahovskog kluba "Sloboda“, upoznao je učesnike s tehničkim detaljima i pravilima takmičenja naglasivši da se turnir tradicionalno održava već osmu godinu zaredom.
Odigrane su brojne kvalitetne i uzbudljive šahovske partije, a takmičenje je proteklo u fer i sportskom duhu.
Regularnost turnira pratili su Rusmir Jašarević, profesor u Richmond Park Međunarodnoj školi Tuzla, zajedno s glavnim sudijom Nihadom Sušićem i pomoćnim sudijama Ishakom Klopićem, Arminom Bijedićem i Davidom Tursunovićem.
Rezultati turnira:
OSNOVNA ŠKOLA
I. razred – dječaci
1. mjesto: Bašić Mak
2. mjesto: Husić Anes
II. razred – djevojčice
1. mjesto: Babić Amila
2. mjesto: Hamzabegović Mejrem
II. razred – dječaci
1. mjesto: Beganovic Amar
2. mjesto: Kadić Dino
3. mjesto: Tomić Luka
III. razred – djevojčice
1. mjesto: Sušić Merjema
III. razred – dječaci
1. mjesto: Bajramović Irfan
2. mjesto: Tanović Benjamin
3. mjesto: Zahirović Namik
IV. razred – djevojčice
1. mjesto: Helić Amna
2. mjesto:Ilijazović Elma
3. mjesto:Subašić Lejla
IV. razred – dječaci
1. mjesto: Hodžić Ensar
2. mjesto: Parić Hamza
3. mjesto: Fajić Daris
V. razred – djevojčice
1. mjesto:Karahmetović Amina
2. mjesto: Fazlović Majra
3. mjesto: Čerkezović Sara
V. razred – dječaci
1. mjesto: Husanović Edi
2. mjesto: Softić Eman
3. mjesto: Memišević Viktor
VI. razred – djevojčice
1. mjesto: Sinanović Azrina
2. mjesto: Mujkić Emira
3. mjesto: Okić Amra
VI. razred – dječaci
1. mjesto: Hanić Harun
2. mjesto: Mujkić Muhamed
3. mjesto: Bećirović Tarik
VII. razred – djevojčice
1. mjesto: Konjić Merima
2. mjesto: Jahić Ema
3. mjesto: Sakić Amna
VII. razred – dječaci
1. mjesto: Kurbašić Džafer
2. mjesto: Hodžić Davud
3. mjesto: Babić Eldin
VIII. razred – djevojčice
1. mjesto: Skeledžić Sabina
2. mjesto: Omerašević Lejla
3. mjesto: Zejnilović Lamija
VIII. razred – dječaci
1. mjesto: Osmanhodžić Emin
2. mjesto: Aljić Harun
3. mjesto: Sušić Vedad
IX. razred – djevojčice
1. mjesto:Peštalić Lamija
IX. razred – dječaci
1. mjesto: Borčak Dino
2. mjesto: Huremović Kenan
3. mjesto: Ćurić Kenan.
Ovaj turnir je tokom godina prerastao u prepoznatljivu sportsku manifestaciju u Tuzli te iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.