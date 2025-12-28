Određen jednomjesečni pritvor dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću

Općinski sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužilaštva KS i odredio jednomjesečni pritvor dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću.

Prosvjetnoj inspektorici u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Dalili Hakalović su određene mjere zabrane.

- U krivičnom predmetu protiv osumnjičenog M.A. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382. Stav 2. KZ FBiH u vezi sa članom 31. i 54. istog Zakona, a D.H. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 31. istog Zakona, Opciski sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se prema osumnjičenom M.A. određuje jednomjesečni pritvor iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka b) i c) ZKP FBiH - naveli su iz Općinskih suda u Sarajevu.

Za Dalilu Hakalović su izrečene sljedeće mjere zabrane: Mjera zabrane sastajanja i kontaktiranja (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa svjedocima i prilazak istima na udaljenosti od 100m sa svjedocima A.M., R.Š., B.S. D., K.F., A.H., D.S., J.M., Z.K., A.K., A.M., T.Z., M.G.V., S.K. i bilo kojim zaposlenikom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i kontaktiranje (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa osumnjičenima Adnom Mesihović, Muhamedom Ajanovićem i Dženitom Viteškić. Mjeru zabrane preduzimanja službenih dužnosti iz člana 140a. stav 1. tačka a) ZKP FBiH, na način da se osumnjičenoj zabranjuje preduzimanje službenih dužnosti inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, mjeru zabrane posjećivanja određenih mjesta iz člana 140a. stav (1) tačka b) ZKP FBiH, na način da se osumnjičenoj zabranjuje posjećivanje službenih prostorija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Stomatološkog fakulteta i Stomatološkog kliničkog centra.