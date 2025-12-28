Magazinović: Vrijeme je da vidimo ko radi za ljude, a ko za narko mafiju

- Vrijeme je da vidimo ko radi za ljude, a ko za narko mafiju. Godine borbe za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe su iza nas. Istovremeno, to su godine opstrukcija i usporavanja ovog procesa od strane onih koji okreću glavu od bolesnih ljudi i njihove potreba za lijekom, onih koji ne razlikuju upotrebu od zloupotrebe, onih koji imaju interes da ulje kanabisa nepoznatog sastava nastave prodavati dileri umjesto da se prodaje u apotekama ili su jednostavno pod utjecajem narko mafije.

Ključni trenutak je glasanje Vijeća ministara BiH o Odluci koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova BiH. Rijetko kada običan čovjek ima takvu jasnu odgovornost da odlučuje o sudbinama desetina hiljada ljudi i njihovih porodica. Članovi Vijeća ministara će imati tu moć u ponedjeljak. Odlučivat će o životima ljudi i dostupnosti lijeka. Danas se kod nas, legalno, u medicinske svrhe koriste opojne droge kokain, opijum, morfijum i mnoge druge. Predugo traje medicinski apsurd da se kanabis ne može koristiti u medicinske svrhe, iako je to naša međunarodna i zakonska obaveza. Kada govorimo o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe svi trebamo razumjeti da je za to zadužena medicinska struka koja daje punu podršku. Vrijeme je da pustimo medicini da radi svoj posao, a da politika ne smeta.

Oko ove teme se godinama prepliću interesi narko mafije, odnosno finansijski interesi sa jedne strane, dok sa druge stoje interesi ljudi u potrebi za lijekom i ispunjavanje međunarodnih i zakonskih obaveza. Narko mafiji, dilerima i njihovim saveznicima nije u interesu da se ulje kanabisa prodaje u apotekama. Želim da vjerujem da među članovima Vijeća ministara BiH nemaju saveznike. Uz zahvalu svima koji su dali doprinos ovoj borbi, posebno ministrici Dubravki Bošnjak, koja je, i pored opstrukcija, uputila odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe na konačno izjašnjenje Vijeća ministara, pozivam udruženja oboljelih, kao i čitavu javnost i medije da prate ishod glasanja Vijeća ministara, a posebno stavove svakog od ministara ponaosob.

U trenutku kada budu glasali, pozivam članove Vijeća ministara da samo na trenutak pomisle na sve one onkološke pacijente, oboljele od multiple skleroze, epilepsije i drugih oboljenja kojima bi njihova odluka pomogla, ali i na sve one koji nisu dočekali donošenje ove odluke. Javni interes je ovdje jasan. Ovo je pitanje života, a ne politike - naveo je Magazinović.