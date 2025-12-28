Žarko Puhovski iz Zagreba za "Avaz": U BiH stanje nije dovoljno loše da bi došlo do glasačke pobune protiv elita

O izazovnoj, krizama obilježenoj 2025., te očekivanjima od godine koju dočekujemo, za “Avaz” govori politolog i politički analitičar iz Zagreba, profesor Žarko Puhovski.

Puhovski govori o bh. političarima koji ne žele u EU, pet petih kolona u BiH, odnosima BiH i Hrvatske, ali i zašto situacija u BiH mora biti još puno gora, prije nego dočekamo stabilizaciju i napredak.

Teška godina

- Ja se bojim da za Bosnu i Hercegovinu važi ona stara engleska i američka poslovica: “More of the same” ili “Više istoga”. Zapravo se, na neki način, začahurila čitava zemlja u nekoj kapsuli, koja je zapela u vremenu. Bilo je zaoštravanja, Dodik je maknut i tako dalje, ali uglavnom se ponavljaju stvari od prošlih godina. Imate sada jednu čudnu pojavu s tri ovna na brvnu, preko brvna se ne može, a preko brvna bi se moralo, kao što je rekao veliki pjesnik Mak Dizdar, ako hoćete preko rijeke – kazao nam je Puhovski, komentirajući na momente dramatičnu 2025. godinu.

Godinu koju ispraćamo BiH je uglavnom provela u stagnaciji, blokadama, zastoju na svom evropskom putu. Dok se stvara privid kako politički akteri žele reforme i evropske integracije, krize i blokade postale su recept održavanja na vlasti.

S druge strane, Puhovski smatra da su reforme postale fraze, a da se proces pridruživanja EU lažno naziva pregovorima.

- To uopće nisu pregovori. To su pregovori koliko su bili pregovori kad su meni dolazili studenti i studentice na ispit. To su ispiti koji se obavljaju u Briselu. Na tim ispitima se prolazi s ovom ili onom ocjenom, ili se ne prolazi. Do sada je bilo tako da su se države kandidatkinje uglavnom trudile proći, dok BiH funkcionira tako da se njeni predstavnici trude da ne prođu. Dapače, oni ne dolaze na ispite – ističe Puhovski.

Dio bh. političara naziva “ulizicama Brisela”, jer se ponašaju “kao da je Briselu raj na zemlji”, dok drugi dio njih ne vidi da je, s kakvim god se poteškoćama suočavala, koliko god bila nesposobna da reagira na ekonomske, socijalne i političke probleme, EU “stoljećima ili barem desetljećima ispred sadašnje BiH”.

- Da bi ulazak u nju, sa svim njenim nedostacima, a nedostataka ima, bio značajan korak u napretku čitave zemlje. Međutim, čim kažete čitava zemlja, čim ste tu sintagmu upotrijebili, vi ste zapravo stali svima na prst, jer svako od ovih koji sada vladaju BiH ima želju da BiH bude ono što je njihov dio, a sve ostalo smatraju izdajicama, ili unitaristima, ili stranim agentima – dodaje Puhovski.

Stalne konflikte podgrijavaju i obnovljene inicijative o trećem entitetu, stalne antidržavne poruke iz Banje Luke, pa i pojedine reakcije iz Sarajeva. Puhovski tvrdi da je BiH postigla “turoban svjetski rekord”.

- Govorilo se od Španjolskog građanskog rata naovamo o petoj koloni u nekoj zemlji. A BiH ima pet petih kolona. Jedna ima centar u Ankari, druga u Beogradu, treća u Zagrebu, četvrta ima centar u Briselu, a peta u Vašingtonu. Tih pet petih kolona se tuku usred Bosne i Hercegovine. I to je nešto što je moguće, zato što ovi izvana imaju jednaku autoritativnost kao i ovi iznutra, jer ovi iznutra nisu u stanju doći do nečega što podrazumijeva čitavu BiH kao subjekt – naglašava naš sagovornik.

Komentirajući odnose BiH i Hrvatske, koje kompliciraju slučaj Trgovske gore i posjete državnog vrha Banjoj Luci, Puhovski podsjeća da je Hrvatska, diplomatski, ekonomski i na druge načine, nesumnjivo jako puno učinila da pomogne ulazak BiH u EU.

- A onda se događa da se napravi most kod Gradiške, a BiH spriječi otvaranje carinskog prijelaza. To je naprosto dokaz kako stvari idu. S druge strane, hrvatska delegacija odlazi u Banju Luka ili u Mostar svaki čas, kao da su doma. Predsjednik Milanović odlazi u središnju Bosnu da se nikom ne javi, osim valjda osiguranju i dodjeljuje odlikovanja. Dakle, to se računa kao neko predsoblje Hrvatske. I to jeste, da uzmem nediplomatski izraz, bezobrazluk. Bilo je puno više bezobrazluka s hrvatske strane, nota bene bila je vojna intervencija i tako dalje. Ovaj bezobrazluk ima jedno jedino opravdanje, koje ne može biti potpuno, ali djelomično postoji, a to je da BiH samu sebe ne tretira kao subjekt. Onda je drugi naprosto tretiraju kako jedino mogu - kao objekt svojih interesa. Ponavljam, Hrvatska manje nego prije, prije svega zbog EU, Srbija također manje pritišće nego prije zbog unutrašnjih poteškoća Vučićevog režima, a i zato što je sad otišao njihov odabrani čovjek u BiH - Dodik, ali je u mnogo čemu i dalje ostao u igri – dodaje profesor Puhovski.

Tramp i Evropa

Iako se, sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije ili zalaganjem za realizaciju projekta Južne interkonekcije u BiH, nazire snažniji angažman SAD u regionu, Puhovski nije u to uvjeren. Ukazuje da SAD manje interveniraju, kako su to ranije činile posredstvom svojih ambasadora, produžile su rok da ruski vlasnici nađu izlaz iz NIS-a, ukinuli sankcije Dodiku i njegovim saradnicima iz RS.

- Dakle, oni igraju na način da ne zna lijeva ruka što radi desna i u njih se ne može pouzdati. Evropska unija je do kraja svojih granica i preko svojih kapaciteta zauzeta odnosima s Rusijom, ali prije svega s Amerikom. Mislim da će s Rusijom odnosi biti relativno skoro stavljeni u drugi plan, jer će nepravedno primirje biti nametnuto u Ukrajini, a onda će ostati problemi s Trampom koji se počinje doista ponašati neprijateljski. Danska ga je već uvela na popis država koje se ne smatraju prijateljskim, a u istom su vojnom savezu. SAD imaju savjetnika za preuzimanje Grenlanda i to je nešto što je prije par godina bilo neznamislivo. Zato imam jednu jedinu žalosnu stvar reći, s najboljim namjerama. Mora biti, što bi rekao Čerčil (Churchill), puno gore, prije nego što bude puno bolje. Očito još nije dovoljno loše u BiH, koliko god loše bilo, da bi došlo do biračke pobune protiv postojećih elita – zaključuje politolog i politički analitičar profesor Žarko Puhovski.

Mislim da će s Rusijom odnosi biti relativno skoro stavljeni u drugi plan, jer će nepravedno primirje biti nametnuto u Ukrajini, a onda će ostati problemi s Trampom koji se počinje doista ponašati neprijateljski, kaže Puhovski.

Zapravo se, na neki način, začahurila čitava zemlja u nekoj kapsuli, koja je zapela u vremenu.