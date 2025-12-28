Jovanović predsjednik SDP-a Banja Luka, a zamjenik će mu biti Ivan Begić: "Vrijeme je za normalne ljude u nenormalnom sistemu"

Na Izborno-izvještajnoj konferenciji Gradske organizacije SDP BiH Banja Luka, održanoj sinoć, izabrano je novo rukovodstvo ove organizacije. Za predsjednika GO SDP BiH Banja Luka izabran je Srđan Jovanović, dok su za zamjenike predsjednika izabrani Anes Opardija i Ivan Begić. Također, za predsjednika Foruma mladih SDP BiH Banja Luka izabran je Filip Novaković, a izabrano je i novo rukovodstvo Foruma žena SDP BiH Banja Luka.

Novoizabrani predsjednik Srđan Jovanović zahvalio je delegatima na ukazanom povjerenju, ističući da ovu funkciju doživljava kao veliku čast, ali i ozbiljnu odgovornost.

– Ova odluka za mene znači obavezu da idemo naprijed rame uz rame, uz punu odgovornost prema ljudima koji žive i rade u ovom gradu. Znam kako žive obični ljudi, znam koliko se radi, a koliko malo ostaje. Zato sam za promjene, a ne za puke zamjene – poručio je Jovanović.

Ne treba strah

U svom obraćanju, Jovanović je naglasio da SDP BiH ne želi politiku radi politike, već politiku koja vraća dostojanstvo svakodnevnom životu građana.

– Ovoj zemlji ne treba galama, ne treba strah i ne trebaju stalni sukobi koji služe kao izgovor za neuspjeh. Potrebni su mirna ruka, čista glava i poštena namjera. Naša politika nije protiv bilo koga – ona je za normalan život – istakao je.

Govoreći o stanju u društvu, Jovanović je poručio da stagnacija nije sudbina, već posljedica loših odluka, te da SDP BiH želi promijeniti način na koji se vlada – da vlast sluša građane, institucije rade po zakonu, a pošten rad vrijedi više od stranačke knjižice.

– Ne nudimo strah, nudimo nadu. Ne nudimo sukob, nudimo rješenja. Ne nudimo izgovore, nudimo odgovornost. Vrijeme je za normalne ljude i normalnu politiku – rekao je Jovanović.

Posebno je naglasio da je pred Bosnom i Hercegovinom ključna izborna godina, u kojoj više nema prostora za izgovore, te da SDP BiH Banja Luka želi biti glas radnika, penzionera, mladih i svih građana koji traže poštenu šansu, a ne privilegije.

Borba rada protiv bahatosti

– Ovo je borba normalnih ljudi protiv nenormalnog sistema. Borba rada protiv bahatosti i budućnosti protiv prošlosti. Nećemo se povući, nećemo ćutati i nećemo se bojati. Idemo naprijed – odlučno, hrabro i zajedno – zaključio je Jovanović.

Novo rukovodstvo SDP BiH Banja Luka poručilo je da će u narednom periodu biti snažno usmjereno na jačanje organizacije, rad na terenu i vraćanje povjerenja građana u politiku koja služi ljudima, a ne privilegovanim pojedincima.