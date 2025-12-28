Šta govori podatak da u BiH djeluje 488 online medija: Iza "portaloida" najčešće stoje političke opcije

U bh. medijskom prostoru egzistira čak 488 informativnih portala, od kojih samo 200 ima potpun online impresum koji uključuje naziv medija, adresu, kontakt podatke, te odgovornog urednika ili izdavača, dok više od 60 posto objavljuje djelimičan impresum ili ga uopće nema.

Više pluralizma

Ovi podaci iz izvještaja profesorice na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Lejle Turčilo i profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vuka Vučetića, predstavljeni od UNESCO Antenna ureda u Sarajevu i Vijeća za štampu i online medije u BiH, otvaraju brojne dileme.

Ključna pitanja su – šta je uzrok vrtoglavom rastu broja portala u BiH, ispunjavaju li oni funkciju kojoj su namijenjeni i jesu li građani s njima informiraniji ili dodatno zbunjeni.

- U idealnom slučaju veći broj portala i uopšte medija trebao bi da znači više pluralizma i demokratije u društvu. Naša realnost je drugačija, jer je riječ o „džungli“ s mnoštvom „portaloida“, kako ih nazivaju neki predstavnici medijske zajednice. Pojave se bez impresuma, imena osoba koje su odgovorne za sadržaj, a iza mnogih stoje politički akteri, kako bi ostvarili utjecaj na mlađu populaciju koja se uglavnom informiše putem interneta – komentira za „Avaz“ novinarka i politička analitičarka Tanja Topić.