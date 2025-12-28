Skupština Kantona Sarajevo u ponedjeljak o Prijedlogu kantonalnog budžeta za 2026. godinu

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici u ponedjeljak, 29. decembra, razmatraće Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, te Prijedlog zakona o usmjeravanju sredstava za pomoć u sanaciji klizišta prikupljenih po osnovu posebne naknade.

Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo počinje u 8.30 sati, a među najznačajnijim tačkama dnevnog reda izdvajaju se i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2026. godinu, te Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja zdravstva Kantona Sarajevo 2025–2030. godina.

Zastupnici će razmatrati i izvještaje o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2023. i 2024. godinu, kao i izvještaje o poslovanju 13 zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Na dnevnom redu naći će se i izvještaji o radu i poslovanju kantonalnih javnih preduzeća i ustanova za 2024. godinu, uključujući KJKP "Pokop", "Vodovod i kanalizacija",„Toplane-Sarajevo“, „Sarajevogas“, „RAD“, „Park“, „Tržnice-pijace“, KJP Centar „Skenderija“ i JP „Televizija Kantona Sarajevo“, te Veterinarska stanica.

Raspravljat će se i o izvještajima o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2023. i 2024. godinu, te o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

Također, zastupnici će razmatrati Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2024. godinu, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Memorijalni centar Sarajevo“ za 2024. godinu.

Tačke dnevnog reda na ovoj sjednici bit će i Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih dopunskih taksi oznaka u 2024. godini, kao i Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2024. godinu, te Plan povratka za 2025. godinu.