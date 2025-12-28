Sada je i zvanično: Branko Blanuša je novi predsjednik SDS-a

Na današnjoj sjednici SDS-a održanoj u Banjoj Luci jednoglasnom odlukom Branko Blanuša je izabran za predsjednika stranke.

On je bio jedini kandidat za ovu poziciju u najvećoj opozicionoj stranci u RS.

Podsjećamo, raniji predsjednik Milan Miličević je podnio ostavku u julu ove godine, a nakon toga je Jovica Radulović bio v.d. predsjednika SDS-a.

Blanuša je u političkom životu bio nepoznat sve do trenutka kada je kandidovan za predsjednika RS, a upravo zbog toga su ga mnogi smatrali lošim kandidatom.