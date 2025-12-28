Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Doček Nove godine u Sarajevu od Rimljana do danas

Dolazak zime u Sarajevo, kao i u drugim gradovima širom svijeta, nagovještava dolazak i Nove godine, koji se obilježava na specifičan način još od doba Rimljana. Taj dan, prvi januar, Rimljani su smatrali kao početak nekog novog života. Po predajama, oni su bili izuzetno sujevjerni te su smatrali da, ako se prvi dan Nove godine obilježi dobrim vijestima i događajima, da će tada i cijela godina biti napredna i sretna. Zabilježeno je kroz usmene predaje da se nisu povodili za nekim paganskim navikama. Rimljanima je tada centralno mjesto bilo na današnjoj Ilidži oko termalnih banja, a taj običaj proslave se provlačio kroz tadašnje stanovništvo, iako u tom periodu i nije bilo današnjeg Sarajeva, jer ono će se kasnije nakon dugo stoljeća u ovoj prelijepoj dolini formirati. Pobjegli od studeni Ostalo je zapamćeno po predajama da ono što nisu voljeli kod naših krajeva bila je zima i baš zbog zime, odnosno studeni koja se jednom odužila na sedam godina, i napustili su ove krajeve, ali mi i danas upražnjavamo običaje ukorijenjene u njihovo doba, a jedan od njih je i proslava Nove godine. Zapravo, oduvijek je čovjek imao potrebu za astronomsko mjerenje vremena, a naročito za smjenu godišnjih doba koja su bitno utjecala na potrebe usko vezane za granu poljoprivrede. S vremenom su se na astronomske činjenice počeli vezati mitovi i legende i gotovo svaki narod je imao svoj kalendar koji za početak mjerenja vremena uzima bitan događaj iz prošlosti.

Mufid Garibija . Ustupljena fotografija Mufid Garibija . Ustupljena fotografija

Način gregorijanskog mjerenja, počinje usvajanjem gregorijanskog kalendara od druge polovice 16. stoljeća. S vremenom su ekonomsko-političkim utjecajem i umrežavanjem svijeta, svi narodi prihvatili ovaj kalendar i međunarodnu novu godinu čije je ishodište kršćanskog porijekla i veže se za dolazak Isusa, u islamu poznatog kao Isa poslanika. Taj prelazak iz stare godine u novu, nije imao neki veći značaj, osim protokolarne dimenzije, s obzirom na to da su narodi nastavili obilježavati kalendare koji su svoje uporište imali u vjerskom ili svjetskom načelu. U doba Osmanskog Carstva, proslava Nove godine je pala u sjenu s obzirom na to da se Osmansko Carstvo pridržavalo islamskog kalendara koji je drugačiji od današnjeg gregorijanskog jer sadrži pet dana manje, a počinje s hidžrom, odnosno progonom Muhameda, a.s., iz Meke u Medinu. Tadašnje Sarajlije su znale, kao i sama vlast, da poslovni svijet u kontaktu s Osmanskim Carstvom je koristio upravo gregorijanski kalendar pa je bilo i nezamislivo sarađivati sa susjednim evropskim i azijskim zemljama bez upotrebe gregorijanskog kalendara.

Sarajevo zimi . Arhivska fotografija Sarajevo zimi . Arhivska fotografija

Dolaskom Austro-Ugarske, doček Nove godine u vidu proslava počinje polahko ulaziti na vrata Sarajeva, ali najveća euforija počela je krajem dvadesetog stoljeća, odnosno nakon Drugog svjetskog rata, kada se proslava prvog januara pretvorila u doček Nove godine na sličan način kao i u gradovima širom svijeta. Šezdesetih godina prošlog stoljeća, dolazak Nove godine i njen doček se pretvarao u kulturni događaj, a to se posebno afirmisalo pojavom televizije na našim prostorima, kada se narod nekako grupisao i pratio taj program kulturnog karaktera. Također, pojavom narodnog muzičkog pravca, način proslave se mijenja na našim prostorima te se novogodišnja noć pretvara u feštu. Proslave, zabave, pa tako i dočeci novih godina su kod nas održavani u javnim objektima i hotelima. Ostali su upamćeni neki od dočeka u hotelima “Evropa”, “Bristol”, “Nacional”, “Central”, “Zagreb” i “Beograd”, ali i u kompleksu hotela na Ilidži, čijoj proslavi je prisustvovalao bogatije stanovništvo, dok su intimniji dočeci bili u kućama u okruženju prijatelja. Poseban pristup proslavi novih godina bio je u vrijeme bivše SFR Jugoslavije, kada se taj praznik doživljavao kao državni. Jugoslavenske vlasti su povodom proslave Nove godine izdvajale sredstva za kićenje i ukrašavanje gradova. Kupovina sječenih jelki bila je masovna pojava, ali je u jednom periodu zbog prekomjerne sječe bila i zabranjena. Svake godine, Sarajevo je bilo ukrašeno na drugačiji način. Nastojalo se da svake godine bude ukrašeno ljepše nego prethodne, pa se u tu svrhu sredstva nisu štedjela. Svaka općina je uređivala svoj dio, a najljepši dio grada bile su ulice Maršala Tita, Ferhadija i Štrosmajerova. Glavno mjesto prezentacije novogodišnje atmosfere je bilo ispred Narodnog pozorišta gdje su tradicionalno bile okićene jelke. Ipak, najšarmantniji dio Sarajeva se prožimao kroz ulicu Ferhadija, gdje su bili nanizani stolovi za prodaju novogodišnjih čestitki i ukrasa. Tadašnje vlasti su dopuštale po nekoliko dana neometanu prodaju kako bi pojedini nešto i zaradili, tako da je baš svako mogao nešto prodavati. Ovim činom se doprinosilo novogodišnjoj atmosferi.

Sarajevo zimi . Arhivska fotografija Sarajevo zimi . Arhivska fotografija