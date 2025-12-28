Zapad kasni, Rusija koristi: Je li BiH ključni sigurnosni izazov

Sigurnosna nestabilnost Bosne i Hercegovine i prijetnje secesijom manjeg bh. entiteta predmet su pažljivih i stalnih analiza u međunarodnim krugovima, kako zvaničnim tako i onim koje okupljaju sigurnosne think-thankove, nevladine organizacije i analitičare.

Jedna od posljednjih analiza koja su ukazale na to da je usred geopolitičkih previranja Zapadni Balkan zanemaren, a situacija u Bosni i Hercegovini krhka je dokument njemačke fondacije Körber-Stiftung, sa sjedištem u Hamburgu i Berlinu.

Evropski akteri

Grupa visokorangiranih učesnika iz Francuske i Njemačke, te Turske i Velike Britanije upozorila je da uprkos desetljećima angažmana Zapada, međunarodnom nadzoru ugrađenom u Dejtonski sporazum i aktuelnom procesu pristupanja Evropskoj uniji, situacija u Bosni i Hercegovini ostaje krhka.

Unutarnje trenje, kao i vanjski remetilački akteri poput Rusije, ne samo da i dalje potkopavaju državu, već i dovode u pitanje ulogu evropskih aktera u garantovanju mira, navedeno je u dokumentu Körberove političke grupe, u saradnji s dr. Dimitrom Bečevim (Bechev) iz Carnegie Europe.

- Kolaps institucija Bosne i Hercegovine ili pokušaj nasilne secesije Republike Srpske izazvao bi lančanu reakciju daleko izvan granica zemlje. Označio bi neuspjeh poslijeratne izgradnje mira, potencijalno bi oslobodio etničko nasilje, prisilio na masovno raseljavanje i destabilizirao Zapadni Balkan. Također bi stvorio prostor za strane sile, posebno Rusiju, da prošire svoj utjecaj u regiji. Rezultat bi bio oštar udarac kredibilitetu EU kao garanta mira i reda, kaže se u publikaciji.

Naglašava se da situacija zahtijeva proaktivno, dugoročno sudjelovanje s konstrukivnim lokalnim akterima, a ne samo reaktivno upravljanje krizama, što je, kako su ocijenili, jedna od lekcija iz pogrešaka vanjskih aktera prije rata 1992.-1995.

- Kratkoročno upravljanje krizama i istraživanje rješenja za dugoročni, održivi mir moraju ići ruku pod ruku. U Bosni i Hercegovini, kao i na zapadnom Balkanu općenito, evropski akteri još uvijek imaju značajan utjecaj i sveobuhvatan skup alata, ali njihova uporna nevoljkost da odlučno djeluju riskira da protraće oboje – ocjena je političke grupe.

EU nije nemoćna kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, posebno ako bi Francuska i Njemačka zajednički preuzele vodstvo. Na raspolaganju ima diplomatske, ekonomske i sigurnosne alate kao mandat snaga Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu (EUFOR), proces proširenja kao politički poticaj, financijsku polugu kroz pretpristupnu pomoć i investicijske alate, uključujući Plan rasta EU za Zapadni Balkan, te restriktivne mjere protiv destabilizirajućih aktera.

Ipak, upozorava se da, da bi bili efikasni, alati EU zahtijevaju političku volju i koordinaciju. Kada ne može postići potpuni konsenzus, koalicije voljnih trebale bi se angažirati kako bi prekinule paralizu i učinkovito upravljale krizom.

Test za Evropu

Kada je riječ o regionalnoj stabilnosti i sprečavanju rata, produbljivanje koordinacije sa Sjedinjenim Državama i NATO-om dodatno bi pojačalo poruku Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Turske da će pokušaji destabilizacije naići na čvrst i koordiniran odgovor, ukazuje se, uz ostalo, u publikaciji.

Bosna i Hercegovina je test je li Evropa naučila iz prošlosti, kada su odgađanje i podjele potaknule rat. Danas samo brza, ujedinjena i regionalno utemeljena akcija može spriječiti povratak nasilju. Izazov nije samo spriječiti sukob, već i redefinirati ulogu Evrope kao garanta mira, jedan je od zaključaka iz dokumenta.

Dublje razumijevanje

Körberova politička analiza temelji se na ideji prevođenja uvjerljivih – ne nužno vjerovatnih – razvoja trenutnih pitanja vanjske i sigurnosne politike u budući scenarij. Nastoji razviti dublje razumijevanje interesa i političkih opcija različitih aktera.

Körberova politička grupa održana je u povjerljivom okruženju u Berlinu, prije nedavnih događaja unutar Bosne i Hercegovine, uključujući smjenu Milorada Dodika.