Trivić: Vjerujem da će RS nakon ponavljanja izbora dobiti novog predsjednika

Na skupštini Srpske demokratske stranke (SDS), na kojoj je Branko Blanuša izabran za predsjednika te stranke, prisutnima se obratila predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić.
- Jak SDS potreban je Republici Srpskoj. Zato mi je bilo veliko zadovoljstvo vidjeti da je Branko Blanuša izabran jednoglasno, javnim glasanjem - kazala je Trivić.
Dodala je da je Narodni front snažno podržao Branka Blanušu na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj.
- Vjerujem da će, nakon ponavljanja izbora na 136 biračkih mjesta, Republika Srpska dobiti novog predsjednika – Branka Blanušu - poručila je.
Skupština SDS-a jednoglasno je usvojila i prijedlog da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na redovnim općim izborima, koji će biti održani u oktobru 2026. godine.
- Pred opozicijom je važan period u kojem su neophodni odgovornost, jasna vizija i međusobna saradnja, kako bismo spremno ušli u naredne izborne procese i opravdali očekivanja građana koji žele promjene - zaključila je Trivić.