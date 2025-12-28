Trivić: Vjerujem da će RS nakon ponavljanja izbora dobiti novog predsjednika

Na skupštini Srpske demokratske stranke (SDS), na kojoj je Branko Blanuša izabran za predsjednika te stranke, prisutnima se obratila predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić.

- Jak SDS potreban je Republici Srpskoj. Zato mi je bilo veliko zadovoljstvo vidjeti da je Branko Blanuša izabran jednoglasno, javnim glasanjem - kazala je Trivić.