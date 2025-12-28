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PRUŽILA PODRŠKU BLANUŠI

Trivić: Vjerujem da će RS nakon ponavljanja izbora dobiti novog predsjednika

Pred opozicijom je važan period u kojem su neophodni odgovornost, jasna vizija i međusobna saradnja, rekla je

Trivić i Blanuša. Narodni front

M. Až.

28.12.2025

Na skupštini Srpske demokratske stranke (SDS), na kojoj je Branko Blanuša izabran za predsjednika te stranke, prisutnima se obratila predsjednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić.

- Jak SDS potreban je Republici Srpskoj. Zato mi je bilo veliko zadovoljstvo vidjeti da je Branko Blanuša izabran jednoglasno, javnim glasanjem - kazala je Trivić.

Dodala je da je Narodni front snažno podržao Branka Blanušu na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj.

- Vjerujem da će, nakon ponavljanja izbora na 136 biračkih mjesta, Republika Srpska dobiti novog predsjednika – Branka Blanušu - poručila je.

Skupština SDS-a jednoglasno je usvojila i prijedlog da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na redovnim općim izborima, koji će biti održani u oktobru 2026. godine.

- Pred opozicijom je važan period u kojem su neophodni odgovornost, jasna vizija i međusobna saradnja, kako bismo spremno ušli u naredne izborne procese i opravdali očekivanja građana koji žele promjene - zaključila je Trivić.

# SDS
# JELENA TRIVIĆ
# NARODNI FRONT
# BRANKO BLANUŠA
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