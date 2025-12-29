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NA DANAŠNJI DAN

Slobodan Bodo Kovačević: 79. godišnjica rođenja legendarnog gitariste „Indexa“

Danas je ponedjeljak, 29. decembar/prosinac 2025. godine, do kraja godine preostala su još dva dana

Slobodan Bodo Kovačević. Avaz

I. P.

29.12.2025

Na današnji dan 1946. godine, rođen je Slobodan Bodo Kovačević, gitarist čuvene sarajevske pop-rok grupe "Indexi". Diplomirao je arhitekturu u Sarajevu, ali je pobijedila ljubav prema muzici. Godine 1978., zajedno s ostalim članovima “Indexa”, dobio je Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, a iste godine i nagradu Jugoslavenske radio-televizije za album "Modra rijeka" koji je proglašen albumom godine u bivšoj SFR Jugoslaviji. Nagradu “Davorin” za najboljeg instrumentalistu godine u Bosni i Hercegovini dobio je 2004. godine.

Najslavije muzičke teme “Indexa” potpisao je upravo Bodo Kovačević samostalno (“Plima”, “Negdje na kraju u zatišju”, “Modra Rijeka”) ili u saradnji s Fadilom Redžićem (“Balada”, “Svijet u kome živim”). Radio je i za druge izvođače i različite projekte izvan pop i rok muzike, napisavši više od 300 kompozicija. Između ostalog, svirao je gitaru i učestvovao u aranžiranju prvog i jednog od najboljih, prema mnogima i najboljeg, albuma Josipe Lisac "Dnevnik jedne ljubavi" iz 1973. godine.

Muzički producent BH Eurosonga

Kovačević je komponirao muzičke teme za ceremonije 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, sarađivao je s Esadom Arnautalićem na njegovom projektu "Muzika raspoloženja", napisao muziku za predstavu "Mandragola" Kamernog teatra 55 u Sarajevu i "Posljednja potraga za zlatom" Narodnog pozorišta Sarajevo, a posljednje dvije godine života bio je muzički producent BH Eurosonga.

Nakon smrti Davorina Popovića, 2001. godine, posvetio se džez muzici i pridružio se ansamblu “Sinan Alimanović Quintet”, te svirao i u Plesnom orkestru JS BiH.

Preminuo je 22. marta 2004. godine u Sarajevu. Sahranjen je 25. marta u Aleji velikana na "Barama" u Sarajevu, gdje je pokopan i pjevač “Indexa” Davorin Popović.

U njegovu čast u sklopu dodjele muzičke nagrade “Davorin”, od 2006. godine se dodjeljuje i nagrada “Bodo Kovačević" za gitaristu godine.

Čarls Nelson Gudjer. Wikipedia.org

Rođen Čarls Nelson Gudjer, izumitelj vulkanizacije gume

1800. - Rođen Čarls Nelson Gudjer (Charles Goodyear), američki izumitelj. Gudjer je otkrio vulkanizaciju gume, postavivši tako temelje za današnju industriju gume. Frank i Čarls Sajberling (Charles Seiberling), njemački doseljenici u SAD, 38 godina nakon smrti Gudjera osnovali su kompaniju za proizvodnju automobilskih guma i nazvali je njemu u čast "Goodyear Tire".

1825. - Umro Žak-Luj David (Jacques-Louis David), francuski slikar, glavni predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu, revolucionar i jedan od prvih propagandnih umjetnika. Presudno je utjecao na francusku i evropsku umjetnost.

1926 - Preminuo austrijski pisac Rajner Marija Rilke (Rainer Maria), jedan od najvećih liričara njemačkog jezika. Djela: zbirke "Nove pjesme", "Devinske elegije", "Soneti Orfeju", "Melodija o ljubavi i smrti", "Knjiga časova", "Pjesma o ljubavi i smrti korneta Kristofa Rilkea", "Knjiga slika", "Časlovac", roman "Zapisi Maltea Lauridsa Brigea".

1931. - Umro Oton Kučera, hrvatski naučnik, astronom i književnik, predsjednik Matice hrvatske. Autor je nekoliko udžbenika iz fizike za srednje škole te niza naučno-popularnih djela iz fizike, astronomije i elektrotehnike.

1973. - U Zagrebu je, nakon dugotrajne izgradnje, svečano otvorena Koncertna dvorana “Vatroslav Lisinski”. Nazvana je po Vatroslavu Lisinskom, hrvatskom kompozitoru iz 19. stoljeća. 

S osnivanja ASU Sarajevo. Sarajevo.ba

Osnovana Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu

1981. - Osnovana Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi nastavnički kadar Akademije scenskih umjetnosti sačinjavali su: dekanesa dr. Razija Lagumdžija, prodekan Borislav Stjepanović, dr. Miroslav Avram, Mladen Materić, Gojko Bjelac, Zvonko Petrović i Petar Gleđa.

1981. - Umro Miroslav Krleža, književnik i enciklopedist, prema mnogima najveći regionalni i hrvatski pisac 20. stoljeća. Glembajevski ciklus njegovih drama – „U agoniji“, „Gospoda Glembajevi“ i „Leda“ (de)mistificira historijsku i socijalnu sliku zagrebačke građanske sredine. Od jedanaest pjesničkih zbirki najpoznatija mu je „Balade Petrice Kerempuha“, a od romana „Povratak Filipa Latinovicza“ - priča o umjetniku koja zadire u organsku nemoć društva i kulturnog modela.

1984 - Preminuo srbijanski književnik Gvido Tartalja, koga su pojedini književni kritičari nazvali "Zmaj savremene književnosti za djecu". Objavio je više od 30 knjiga, a za mnoge njegove pjesme komponirana je muzika za dječije horove.

2022. - Umro brazilski fudbaler Edson Arantes do Nasimento (Nascimento), poznatiji kao Pele, prema nepodijeljenom mišljenju, najbolji igrač u historiji fudbala, kojim ga je 1999. godine proglasila i FIFA. Usto, Međunarodni olimpijski odbor, nakon glasanja provedenog po nacionalnim olimpijskim odborima, u decembru 1999., proglasio ga je jednim od pet najboljih sportista 20. vijeka - ostala četvorica su: atletičar Karl Luis (Carl Lewis), bokser Muhamed Ali (Muhammad), košarkaš Majkl Džordan (Michael Jordan) i plivač Mark Špic (Spitz).

# HISTORIJA
# SLOBODAN BODO KOVAČEVIĆ
# AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI SARAJEVO
# NA DANAŠNJI DAN
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