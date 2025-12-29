Slobodan Bodo Kovačević: 79. godišnjica rođenja legendarnog gitariste „Indexa“

Na današnji dan 1946. godine, rođen je Slobodan Bodo Kovačević, gitarist čuvene sarajevske pop-rok grupe "Indexi". Diplomirao je arhitekturu u Sarajevu, ali je pobijedila ljubav prema muzici. Godine 1978., zajedno s ostalim članovima “Indexa”, dobio je Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, a iste godine i nagradu Jugoslavenske radio-televizije za album "Modra rijeka" koji je proglašen albumom godine u bivšoj SFR Jugoslaviji. Nagradu “Davorin” za najboljeg instrumentalistu godine u Bosni i Hercegovini dobio je 2004. godine.

Najslavije muzičke teme “Indexa” potpisao je upravo Bodo Kovačević samostalno (“Plima”, “Negdje na kraju u zatišju”, “Modra Rijeka”) ili u saradnji s Fadilom Redžićem (“Balada”, “Svijet u kome živim”). Radio je i za druge izvođače i različite projekte izvan pop i rok muzike, napisavši više od 300 kompozicija. Između ostalog, svirao je gitaru i učestvovao u aranžiranju prvog i jednog od najboljih, prema mnogima i najboljeg, albuma Josipe Lisac "Dnevnik jedne ljubavi" iz 1973. godine.

Muzički producent BH Eurosonga

Kovačević je komponirao muzičke teme za ceremonije 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, sarađivao je s Esadom Arnautalićem na njegovom projektu "Muzika raspoloženja", napisao muziku za predstavu "Mandragola" Kamernog teatra 55 u Sarajevu i "Posljednja potraga za zlatom" Narodnog pozorišta Sarajevo, a posljednje dvije godine života bio je muzički producent BH Eurosonga.

Nakon smrti Davorina Popovića, 2001. godine, posvetio se džez muzici i pridružio se ansamblu “Sinan Alimanović Quintet”, te svirao i u Plesnom orkestru JS BiH.

Preminuo je 22. marta 2004. godine u Sarajevu. Sahranjen je 25. marta u Aleji velikana na "Barama" u Sarajevu, gdje je pokopan i pjevač “Indexa” Davorin Popović.

U njegovu čast u sklopu dodjele muzičke nagrade “Davorin”, od 2006. godine se dodjeljuje i nagrada “Bodo Kovačević" za gitaristu godine.