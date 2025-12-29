Slobodan Bodo Kovačević: 79. godišnjica rođenja legendarnog gitariste „Indexa“

Na današnji dan 1946. godine, rođen je Slobodan Bodo Kovačević, gitarist čuvene sarajevske pop-rok grupe "Indexi". Diplomirao je arhitekturu u Sarajevu, ali je pobijedila ljubav prema muzici. Godine 1978., zajedno s ostalim članovima “Indexa”, dobio je Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, a iste godine i nagradu Jugoslavenske radio-televizije za album "Modra rijeka" koji je proglašen albumom godine u bivšoj SFR Jugoslaviji. Nagradu “Davorin” za najboljeg instrumentalistu godine u Bosni i Hercegovini dobio je 2004. godine.
Najslavije muzičke teme “Indexa” potpisao je upravo Bodo Kovačević samostalno (“Plima”, “Negdje na kraju u zatišju”, “Modra Rijeka”) ili u saradnji s Fadilom Redžićem (“Balada”, “Svijet u kome živim”). Radio je i za druge izvođače i različite projekte izvan pop i rok muzike, napisavši više od 300 kompozicija. Između ostalog, svirao je gitaru i učestvovao u aranžiranju prvog i jednog od najboljih, prema mnogima i najboljeg, albuma Josipe Lisac "Dnevnik jedne ljubavi" iz 1973. godine.
Muzički producent BH Eurosonga
Kovačević je komponirao muzičke teme za ceremonije 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, sarađivao je s Esadom Arnautalićem na njegovom projektu "Muzika raspoloženja", napisao muziku za predstavu "Mandragola" Kamernog teatra 55 u Sarajevu i "Posljednja potraga za zlatom" Narodnog pozorišta Sarajevo, a posljednje dvije godine života bio je muzički producent BH Eurosonga.
Nakon smrti Davorina Popovića, 2001. godine, posvetio se džez muzici i pridružio se ansamblu “Sinan Alimanović Quintet”, te svirao i u Plesnom orkestru JS BiH.
Preminuo je 22. marta 2004. godine u Sarajevu. Sahranjen je 25. marta u Aleji velikana na "Barama" u Sarajevu, gdje je pokopan i pjevač “Indexa” Davorin Popović.
U njegovu čast u sklopu dodjele muzičke nagrade “Davorin”, od 2006. godine se dodjeljuje i nagrada “Bodo Kovačević" za gitaristu godine.
Rođen Čarls Nelson Gudjer, izumitelj vulkanizacije gume
1800. - Rođen Čarls Nelson Gudjer (Charles Goodyear), američki izumitelj. Gudjer je otkrio vulkanizaciju gume, postavivši tako temelje za današnju industriju gume. Frank i Čarls Sajberling (Charles Seiberling), njemački doseljenici u SAD, 38 godina nakon smrti Gudjera osnovali su kompaniju za proizvodnju automobilskih guma i nazvali je njemu u čast "Goodyear Tire".
1825. - Umro Žak-Luj David (Jacques-Louis David), francuski slikar, glavni predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu, revolucionar i jedan od prvih propagandnih umjetnika. Presudno je utjecao na francusku i evropsku umjetnost.
1926 - Preminuo austrijski pisac Rajner Marija Rilke (Rainer Maria), jedan od najvećih liričara njemačkog jezika. Djela: zbirke "Nove pjesme", "Devinske elegije", "Soneti Orfeju", "Melodija o ljubavi i smrti", "Knjiga časova", "Pjesma o ljubavi i smrti korneta Kristofa Rilkea", "Knjiga slika", "Časlovac", roman "Zapisi Maltea Lauridsa Brigea".
1931. - Umro Oton Kučera, hrvatski naučnik, astronom i književnik, predsjednik Matice hrvatske. Autor je nekoliko udžbenika iz fizike za srednje škole te niza naučno-popularnih djela iz fizike, astronomije i elektrotehnike.
1973. - U Zagrebu je, nakon dugotrajne izgradnje, svečano otvorena Koncertna dvorana “Vatroslav Lisinski”. Nazvana je po Vatroslavu Lisinskom, hrvatskom kompozitoru iz 19. stoljeća.
Osnovana Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu
1981. - Osnovana Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prvi nastavnički kadar Akademije scenskih umjetnosti sačinjavali su: dekanesa dr. Razija Lagumdžija, prodekan Borislav Stjepanović, dr. Miroslav Avram, Mladen Materić, Gojko Bjelac, Zvonko Petrović i Petar Gleđa.
1981. - Umro Miroslav Krleža, književnik i enciklopedist, prema mnogima najveći regionalni i hrvatski pisac 20. stoljeća. Glembajevski ciklus njegovih drama – „U agoniji“, „Gospoda Glembajevi“ i „Leda“ (de)mistificira historijsku i socijalnu sliku zagrebačke građanske sredine. Od jedanaest pjesničkih zbirki najpoznatija mu je „Balade Petrice Kerempuha“, a od romana „Povratak Filipa Latinovicza“ - priča o umjetniku koja zadire u organsku nemoć društva i kulturnog modela.
1984 - Preminuo srbijanski književnik Gvido Tartalja, koga su pojedini književni kritičari nazvali "Zmaj savremene književnosti za djecu". Objavio je više od 30 knjiga, a za mnoge njegove pjesme komponirana je muzika za dječije horove.
2022. - Umro brazilski fudbaler Edson Arantes do Nasimento (Nascimento), poznatiji kao Pele, prema nepodijeljenom mišljenju, najbolji igrač u historiji fudbala, kojim ga je 1999. godine proglasila i FIFA. Usto, Međunarodni olimpijski odbor, nakon glasanja provedenog po nacionalnim olimpijskim odborima, u decembru 1999., proglasio ga je jednim od pet najboljih sportista 20. vijeka - ostala četvorica su: atletičar Karl Luis (Carl Lewis), bokser Muhamed Ali (Muhammad), košarkaš Majkl Džordan (Michael Jordan) i plivač Mark Špic (Spitz).