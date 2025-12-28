Mustafa ef. Cerić poručio Bošnjacima: "Kupujte što više stanova u RS"

Cerić je detaljno opisao svoj odlazak na konferenciju povodom 30. godišnjice Dejtona u Zagrebu, gdje se suočio sa stavovima koje smatra opasnim po opstanak Bosne i Hercegovine. Posebno je istakao sukob sa Maksom Primorcem, kojeg je metaforički opisao kroz peštersku priču o vuku.

Nekadašnji poglavar Islamske zajednice u BiH, dr. Mustafa Cerić, gostovao je u "Hayatovom podcastu" gdje je otvoreno govorio o svojim nedavnim međunarodnim aktivnostima, ali i o dubokim političkim krizama koje potresaju region. Cerić se osvrnuo na svoj kontroverzni odlazak u Zagreb, susret sa zagovornicima trećeg entiteta, te povukao istorijske paralele koje opominju Bošnjake na oprez.

- Imate onu priču kada je majka savjetovala sina na Pešteru šta da radi kad vidi vuka. Rekla mu je, prvo ti moraš zapaziti vuka prije nego što on tebe zapazi. Druga stvar moraš mu gledati u oči. I treća stvar ne smiješ bježati. Ja sam to doživio kao da sam na Pešteru i vidio sam vuka, Maksa. Morao sam da idem da mu gledam u oči i da ne bježim od razgovora sa njim. U početku svog razgovora bio je janje. Jako lijepo je govorio kako treba stabilnost, sigurnost. Onda je na kraju pokazao svoju narav vuka. Mene je to isprovociralo jer je samouvjerljivo rekao da je jedino rješenje za Bosnu treći entitet. Mislim, to je bilo dovoljno da nas u Bosni isprovocira, da nas zapali. Moja poruka njemu je bila – don't push us to war. Nemoj nas gurati u rat", istakao je Cerić.

On se zapitao zašto se evropska javnost plaši Bošnjaka, naglašavajući da su upravo oni preživjeli najteže zločine.

- Zar 500 miliona kršćana u Evropi treba da se plaše jedne zajednice u BiH koja broji oko dva miliona. Pa ko treba da se ovdje plaši za svoju budućnost. Evo mi se ne plašimo. Ne bojimo se ni jednih ni drugih i nakon genocida jer smo uvjereni da nismo opasnost nikome - poručio je bivši reis-ulema.

Strah od getoizacije

Cerić smatra da se trenutna retorika opasno podudara sa onom iz devedesetih godina, te da postoji plan da se Bošnjaci sabiju u neku vrstu "enklave" po uzoru na istorijski scenario iz Španije.

- Nameću nam istu retoriku iz 1992. godine. Željeli bi da od nas naprave jednu enklavu, jedan geto poput onoga što se dogodilo muslimanima u Španiji. Stoga mi moramo biti spremni na određene žrtve i određene kompromise da ne dozvolimo da nas i sa istočne i sa zapadne strane uguraju u geto. Ja bih pozvao Bošnjake – kupujte što više stanova u RS-u, u Banjoj Luci i u Bijeljini, na svakom teritoriju. Mi smo ti koji ćemo čuvati teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine na način da se ne odričemo jednog pedlja zemlje - naglasio je Cerić.

Osvrnuo se i na napade na prvog predsjednika RBiH Aliju Izetbegovića, čije je osnivanje stranke, prema Cerićevim riječima, krenulo upravo iz Zagreba.

- Kako ih nije stid napadati Aliju za izdaju Bosne. Pa Alija je jedan od priznatih vođa 21. stoljeća. Prvi put u 100 godina smo priznati i nismo više Rohinya. Želim poručiti i susjedima koji nam stalno bacaju granate uvredama – nismo mi oni iz 90-ih godina. Mlađe generacije nemaju traume i imaju društvene mreže gdje mogu upoznati svoj identitet - zaključio je Cerić.