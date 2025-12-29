U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Čeka li nas slom transportne industrije

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Čeka li nas slom transportne industrije.

Godinu na izmaku obilježila je grčevita borba bh. prijevoznika za opstanak, a početak naredne trebao bi voditi ka konačnom raspletu kada je o primjeni evropskog pravila 90/180 riječ.

Početak pune primjene elektronskog sistema kontrole ulaska i izlaska (EES) u prostor EU najavljen je za 10. april., ali bi se prijevoznici s posljedicama mogli suočiti već u januaru.

Tuzlanski kanton slavi Novu godinu: Veliki programi i dočeci u Tuzli, Gradačcu i Gračanici.

Usvojen ugovor o strateškom partnerstvu, Sanin Mirvić ušao u Željezničar, u klubu bez komentara.

Davor Bunoza, ministar pravde BiH, govorio je za "Avaz" uoči sjednice Vijeća ministara. Poručuje da moraju poboljšati položaj roditelja djece s poteškoćama u razvoju.

Zamjenik direktora DARNS-a BiH Emir Dizdarević za "Avaz" je govorio o Trgovskoj gori, tvrdi da Hrvatska nije bila transparentna oko odlagališta nuklearnog otpada.

Za "Avaz" je govorio i novi predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Na stranama crne hronike čitajte kako maloljetnički brakovi razaraju društvo i kako je majka prodala kćerku za ovcu.

Nakon što je Ustavni sud FBiH uvažio apelaciju premijera FBiH: Ostajemo bez 13 miliona KM.

Istražujemo kako je neradna nedjelja devastirala promet u Federaciji BiH.

O budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu razgovarali smo s ministrom finansija KS Afanom Kalamujićem.

Na stranama globusa čitajte o sastanku Trampa i Zelenskog na Floridi.

Na kulturnim stranama čitajte o dokumentarnom filmu "Bosanski vitez" koji osvaja kino-sale.

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