Stanje na cestama u BiH: Magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost.

- Skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Zbog nižih temperatura i poledice na kolovozu upozoravamo na visok stepen opreza prilikom prelaska mostova i nadvožnjaka. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu - kažu iz BIHAMK-a.

Izgradnja bukobrana

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, naveli su jutros iz BIHAMK-a.