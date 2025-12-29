Svaki sat je bitan: Pomozimo Sabini Jusupović da dobije novu šansu za život

Život Sabine Jusupović, majke i supruge, zavisi od hitne i izuzetno komplikovane operacije tumora. Pozivom na broj 17007 za nju donirate 2 KM.
- Prije 17 godina Sabina je vodila tešku bitku s tumorom i pobijedila je, ali se bolest, nažalost, vratila u mnogo težem obliku.
Epidermoidni tumor je znatno narastao i pritišće moždano stablo, ugrožavajući njene osnovne životne funkcije. Svaki njen korak sada je nesiguran, vid joj sve više slabi, a vrijeme neumoljivo ističe. Zbog izuzetno teškog i rizičnog položaja tumora, Sabini je potrebna hitna operacija koju mogu izvesti samo vrhunski neurohirurzi. Zbog toga mora raditi zahvat u inostranstvu.
Za ovu operaciju potrebno je 40.094,5 KM, iznos koji Sabina i njena porodica, nažalost, nisu u mogućnosti sami obezbijediti. Svaki dan i svaki sat su itekako bitni, a svaka pomoć može značiti razliku između života i smrti.
Pored poziva na broj 17007 Sabini ćete pomoći da dobije šansu za život i donacijama na našoj web platformi https://pomoziba.org/, te putem računa u produžetku - kažu iz Pomozi.ba.
Računi za uplate:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sabina Jusupović
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Sabina Jusupović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sabina Jusupović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sabina Jusupović
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.