Nakon što je Ustavni sud FBiH uvažio apelaciju premijera FBiH: Ostajemo bez 13 miliona KM

Kasa Hercegovačko-neretvanskog kantona siromašnija je za gotovo 13 miliona maraka nakon što je Ustavni sud FBiH, odlučujući po apelaciji federalnog premijera Nermina Nikšića, nedavno donio presudu kojom se utvrđuje da član 74. Zakona o vodama HNK nije u skladu sa Ustavom FBiH.

Sada već osporenim članom je bila propisana posebna naknada za vode koja se uplaćuje u budžet HNK. Po osnovu tog prihoda u kasu HNK se na godišnjem nivou slijevalo gotovo 13 miliona KM.

Razvojni projekti

Ministar finansija HNK Adil Šuta u razgovoru za „Dnevni avaz“ ocijenio je kako je ta odluka Ustavnog suda FBiH vrlo zabrinjavajuća.

- U trenutku kada su skoro pa završene sve aktivnosti vezane za izradu budžeta za 2026. godinu, kada je Nacrt budžeta za 2026. godinu prošao skupštinske procedure donesena je odluka Ustavnog suda FBiH. Ovakva odluka predstavlja ozbiljan udar na budžet HNK i realizaciju mnogih razvojnih projekata u HNK - kazao nam je Šuta.

Nažalost, naglasio je, u narednom periodu će biti prisiljeni preispitati određene budžetske stavke i značajno ih smanjiti kako bi ublažili negativne posljedice.

- Posebno naglašavam da ono što je zakonima definisano neće biti predmet analize i smanjivanja. O tome koje budžetske stavke će se preispitati ne bih detaljnije govorio u ovom trenutku, jer su u procesu analize i pripremanje odgovora na nastalu situaciju, a s ciljem ublažavanja posljedica - rekao nam je Šuta.

Posebna naknada

Dodao je da posebna naknada definisana Zakonom o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona, tačnije koncesiona naknada, predstavlja četvrti po veličini prihod u budžetu HNK te potvrdio da HNK u 2026. godini ostaje bez 12 do 13 miliona KM.

- Samo u 2024. godini od ove naknade je uprihodovano blizu 12,1 milion KM, a u 2023. godini 14,6 miliona KM, te prosječan procent učešća u strukturi ukupnih prihoda od 2020. do 2024. godine od ove naknade iznosi 4,68 posto - kazao je Šuta.

Redovno izmirivanje obaveza

Podsjetio je javnost na to da je i 2014. godine Nikšić u svojstvu premijera podnio apelaciju Ustavnom sudu FBiH.

- Ista je povučena dolaskom premijera Fadila Novalića, te je na taj način omogućeno da se redovno izmiruju obaveze i razvija Hercegovačko-neretvanski kanton u cjelini - rekao je Šuta.