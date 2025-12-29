Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠI GENERAL "VRS"

Državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zločinca Radislava Krstića: Već služi kaznu zbog genocida u Srebrenici

Tijela 43 žrtve ekshumirana su i pronađena, dok se za posmrtnim ostacima jedne žrtve još uvijek traga

Radislav Krstić. Facebook

A. O.

29.12.2025

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radislava Krstića, rođenog 1948. Vlasenici, državljanina BiH i Republike Srbije, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora izrečene od MKSJ.

Optuženi se tereti da je za vrijeme agresije na BiH u okviru širokog i sistematičnog napada TO, VRS i policije na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području mjesta Sokolac i okoline, u svojstvu komandanta 2. romanijske motorizirane brigade VRS, dana 21/22. septembra 1992. godine sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu i napadu na mjesto Novoseoci, na području opštine Sokolac, nastanjeno stanovništvom bošnjačke nacionalnosti. Nakon napada, žene i djeca odvojeni su od muškaraca, a zarobljeni muškarci vojnim kamionima transportovani na smetljište na lokaciji Ivan Polje, gdje su strijeljani i ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja. Na navedenoj lokaciji ubijene su 44 žrtve, od kojih je najmlađi ubijeni imao 14 a najstariji 77 godina. Tijela 43 žrtve ekshumirana su i pronađena, dok se za posmrtnim ostacima jedne žrtve još uvijek traga. Tokom počinjenog zločina izvršeno je pljačkanje i uništavanje imovine, a mjesna džamija je porušena i ostaci bačeni na tijela žrtava na deponiji Ivan Polje.

Optuženi Krstić tereti se da je planirao, naredio, počinio, podstrekavao i pomagao u planiranju, pripremanju, činjenju i prikrivanju ratnog zločina počinjenog nad stanovništvom mjesta Novoseoci, čime je počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkam a) i d) KZ-a BiH, a sve u vezi, sa članom 180. stav 1. i članom 29. 30 i 31. istog Zakona, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Podsjetimo, Radislav Krstić, bivši general takozvane "Vojske Republike Srpske", osuđen je 2004. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. U ranijim postupcima pred sudom, Krstić je zatražio prijevremeno puštanje na slobodu, pri čemu je u svom obraćanju priznao da je u Srebrenici počinjen genocid.

Zločinac Krstić je prvobitno izdržavao kaznu u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali je nakon napada drugog osuđenika prebačen u Poljsku 2014. godine. Od aprila ove godine ostatak kazne služi u Estoniji.

# GENOCID
# MKSJ
# RADISLAV KRSTIĆ
# SREBRENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.