Državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zločinca Radislava Krstića: Već služi kaznu zbog genocida u Srebrenici

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radislava Krstića, rođenog 1948. Vlasenici, državljanina BiH i Republike Srbije, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora izrečene od MKSJ.

Optuženi se tereti da je za vrijeme agresije na BiH u okviru širokog i sistematičnog napada TO, VRS i policije na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području mjesta Sokolac i okoline, u svojstvu komandanta 2. romanijske motorizirane brigade VRS, dana 21/22. septembra 1992. godine sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu i napadu na mjesto Novoseoci, na području opštine Sokolac, nastanjeno stanovništvom bošnjačke nacionalnosti. Nakon napada, žene i djeca odvojeni su od muškaraca, a zarobljeni muškarci vojnim kamionima transportovani na smetljište na lokaciji Ivan Polje, gdje su strijeljani i ubijeni pucanjem iz vatrenog oružja. Na navedenoj lokaciji ubijene su 44 žrtve, od kojih je najmlađi ubijeni imao 14 a najstariji 77 godina. Tijela 43 žrtve ekshumirana su i pronađena, dok se za posmrtnim ostacima jedne žrtve još uvijek traga. Tokom počinjenog zločina izvršeno je pljačkanje i uništavanje imovine, a mjesna džamija je porušena i ostaci bačeni na tijela žrtava na deponiji Ivan Polje.