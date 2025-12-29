Adnan Ćerimagić za "Avaz": Odgovornost je na bh. vlastima

Analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) Adnan Ćerimagić podsjeća da je Evropska komisija početkom decembra potvrdila da Reformska agenda BiH, dostavljena 30. septembra ove godine, ispunjava potrebne uvjete.

- Time je Evropska unija prihvatila dokument i omogućila pristup sredstvima, ali tek nakon provedbe reformi. Da bi novac bio dostupan, BiH mora potpisati i ratificirati Sporazum o instrumentu i Ugovor o zajmu. Isplata sredstava, uključujući predfinansiranje, može početi tek nakon što ovi koraci budu završeni. Sada je odgovornost na bh. vlastima da bez odgađanja ispune formalne obaveze i započnu s provođenjem dogovorenih reformi - ističe Ćerimagić

Opozicija iz RS predložila je u Zastupničkom domu PSBiH gotovo identičan tekst Zakona o VSTV-u kao onaj koji je prethodno predložilo Ministarstvo pravde BiH.