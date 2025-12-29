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POSLJEDNJE PRIPREME

Sarajevo spremno za Javni doček Nove 2026. godine: Obustava saobraćaja i detalji programa

S obzirom na lokaciju ovogodišnjeg dočeka, neće biti obustave gradskog prijevoza.

Grad Sarajevo. FENA

FENA

29.12.2025

Grad Sarajevo i tehnički organizatori finaliziraju posljednje pripreme za Javni doček Nove 2026. godine u Sarajevu, koji će biti održan na lokalitetu iza Sarajevo City Centra.

Privremena obustava saobraćaja na saobraćajnicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Servisna saobraćajnica oko SCC, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića, Vilsonovo šetalište, biće na snazi u periodu od 14.30 sati 31. decembra do 6.00 sati 1. januara 2026. godine.

Na saobraćajnicama Franje Račkog i dr. Safeta Mujića dozvoljava se dvosmjerni saobraćaj, naročito u dijelu usmjeravanja vozila prema ulici Zmaja od Bosne.

S obzirom na lokaciju ovogodišnjeg dočeka, neće biti obustave gradskog prijevoza.

Program Javnog dočeka Nove 2026. godine počinje u 19.30 sati prijenosom audio-vizuelnog signala novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije iz Narodnog pozorišta Sarajevo, koji će biti prikazan na LED ekranima postavljenim na Pozorišnom trgu Susan Sontag, kao i na LED ekranima na lokalitetu održavanja Javnog dočeka Nove 2026. godine.

Centralni program Javnog dočeka Nove 2026. godine počinje u 21.00 sati nastupom grupe Divanhana, nakon čega slijede nastupi Dženana Lončarevića i Jelene Rozge, saopćeno je iz Gradskog vijeća Garada Sarajeva. 

# NOVA GODINA
# DOČEK NOVE GODINE
# SARAJEVO
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