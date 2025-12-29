Sarajevo spremno za Javni doček Nove 2026. godine: Obustava saobraćaja i detalji programa

Grad Sarajevo i tehnički organizatori finaliziraju posljednje pripreme za Javni doček Nove 2026. godine u Sarajevu, koji će biti održan na lokalitetu iza Sarajevo City Centra.

Privremena obustava saobraćaja na saobraćajnicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Servisna saobraćajnica oko SCC, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića, Vilsonovo šetalište, biće na snazi u periodu od 14.30 sati 31. decembra do 6.00 sati 1. januara 2026. godine.

Na saobraćajnicama Franje Račkog i dr. Safeta Mujića dozvoljava se dvosmjerni saobraćaj, naročito u dijelu usmjeravanja vozila prema ulici Zmaja od Bosne.

S obzirom na lokaciju ovogodišnjeg dočeka, neće biti obustave gradskog prijevoza.