Novi predsjednik SDS-a Branko Blanuša za "Avaz": Pred nama je puno obaveza

Profesor Branko Blanuša izabran je za predsjednika SDS-a, odlučeno je na sjednici Skupštine ove stranke, koja je jučer održana u Banjoj Luci. Blanuša je dobio jednoglasnu podršku svih 241 delegata, koliko je prisustvovalo sjednici, a istovremeno je izabran i za kandidata SDS-a za predsjednika RS na općim izborima u oktobru naredne godine.

Veliki zadatak

- Naravno da jednoglasna podrška predstavlja čast, ali više obavezu i odgovornost. Pred nama je jako veliki zadatak za sve što nas čeka u sljedećoj godini, a to je i ponavljanje ovih izbora za predsjednika RS na određenom broju biračkih mjesta, pa onda i Opšti izbori. Puno obaveza i zadataka, velika odgovornost – kazao je Blanuša za “Avaz” nakon sjednice.

Dok se čeka odluka Apelacionog odjeljenja Suda BiH po žalbama na odluku CIK-a o poništavanju izbora na 136 biračkih mjesta, pitanje je na koji način SDS planira riješiti moguću situaciju u kojoj bi Blanuša, nakon ponovljenog glasanja, pobijedio na prijevremenim izborima za predsjednika RS. Prema statutu SDS-a, predsjednik stranke ne može biti istovremeno i predsjednik RS.

Prva opcija

- To nije nikakav problem. Postoje dvije opcije. Jedna je da Skupština stranke izabere novog predsjednika stranke, a druga je da se izmijeni taj član u statutu pa da predsjednik RS može biti i predsjednik stranke. Naravno, ja sam za ovu prvu opciju, ako bude izabran za predsjednika Republike, da neko drugi vodi stranku – dodaje Blanuša.

Drugačiji način razmišljanja

On očekuje da personalne promjene, poput ove u SDS-u, doprinesu i ukupnim promjenama na političkoj sceni u BiH.

- Ljudi kao ja, koji nisu iz svijeta politike, imaju drugačiji način razmišljanja nego ovi profilisani političari koji su dugo u tom svijetu. Oni imaju drugačije gledanje na društvo, na odnose, pa sasvim sigurno da novi način gledanja na politiku može doprinijeti nekoj relaksaciji odnosa u RS i BiH. I donijeti drugi pravac kad je u pitanju rad institucija, davanje tim institucijama ulogu koju narod očekuje od njih, pragmatičnost, bolju perspektivu, s interesom građana na prvom mjestu. Mnogi gledaju politiku kao na vlast, moć, nešto preko čega se on može obezbijediti finansijski i na drugi način, a zapravo ste vi samo državni službenik, koji neko vrijeme radi taj posao i treba da ga radi u interesu naroda – ističe Blanuša.

Ja sam za ovu prvu opciju, ako bude izabran za predsjednika Republike, da neko drugi vodi stranku.