Pad od nevjerovatnih 325 miliona KM: Neradna nedjelja devastirala promet u Federaciji BiH!

Fiskalni promet u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana zabilježio je drastičan pad od gotovo 325 miliona KM, pokazuju podaci Poreske uprave FBiH.

Sarajevo pogođeno

Prema tim podacima, na dan 30. novembra 2025. godine na području Federacije BiH bilo je instalirano ukupno 109.628 fiskalnih uređaja, što je za 4.507 više nego godinu ranije. Uprkos većem broju fiskalnih kasa, u novembru 2025. godine evidentiran je promet od 5,57 milijardi KM, što je za 325,3 miliona KM manje u odnosu na novembar 2024. godine.

Najveći pad fiskalnog prometa zabilježen je u Kantonu Sarajevo, i to oko 31 posto, odnosno gotovo 100 miliona KM na godišnjem nivou.

Ekonomista Damir Bećirović u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da je ključni razlog pada fiskalnog prometa zabrana rada nedjeljom, ali upozorava da problem ima i širi ekonomski kontekst.

- Glavni uzrok je zabrana rada nedjeljom i preljevanje prometa. Federacija nije kompaktna - ima dugu granicu s Republikom Srpskom, a svi veći trgovački centri nalaze se u neposrednoj blizini te granice. Prvi efekt je jasno preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Drugi razlog je inflacija, rast minimalne plate i općenito slaba kupovna moć građana, što se neminovno odražava na smanjenje potrošnje - rekao je Bećirović.



