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ALARMANTNO

Pad od nevjerovatnih 325 miliona KM: Neradna nedjelja devastirala promet u Federaciji BiH!

Zabrana rada nedjeljom, preljevanje prometa u RS i pad kupovne moći glavni razlozi smanjenja potrošnje

Promet u FBiH: Užasavajući podaci. Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

29.12.2025

Fiskalni promet u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana zabilježio je drastičan pad od gotovo 325 miliona KM, pokazuju podaci Poreske uprave FBiH.

Sarajevo pogođeno

Prema tim podacima, na dan 30. novembra 2025. godine na području Federacije BiH bilo je instalirano ukupno 109.628 fiskalnih uređaja, što je za 4.507 više nego godinu ranije. Uprkos većem broju fiskalnih kasa, u novembru 2025. godine evidentiran je promet od 5,57 milijardi KM, što je za 325,3 miliona KM manje u odnosu na novembar 2024. godine.

Najveći pad fiskalnog prometa zabilježen je u Kantonu Sarajevo, i to oko 31 posto, odnosno gotovo 100 miliona KM na godišnjem nivou.

Ekonomista Damir Bećirović u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da je ključni razlog pada fiskalnog prometa zabrana rada nedjeljom, ali upozorava da problem ima i širi ekonomski kontekst.

- Glavni uzrok je zabrana rada nedjeljom i preljevanje prometa. Federacija nije kompaktna - ima dugu granicu s Republikom Srpskom, a svi veći trgovački centri nalaze se u neposrednoj blizini te granice. Prvi efekt je jasno preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Drugi razlog je inflacija, rast minimalne plate i općenito slaba kupovna moć građana, što se neminovno odražava na smanjenje potrošnje - rekao je Bećirović.


Bećirović: Promet se prelijeva u RS. Facebook

Veći gradovi

Smanjenje fiskalnog prometa zabilježeno je i u gotovo svim većim gradovima Federacije BiH. Tako je u Tuzli promet manji za 42 miliona KM, u Mostaru za 11 miliona KM, Visokom za 15 miliona KM, Živinicama za 9,5 miliona KM, dok je u Lukavcu zabilježen pad od čak 45 miliona KM.

S druge strane, pojedine sredine bilježe rast. Najveći rast fiskalnog prometa ostvaren je u Tešnju (+56 miliona KM), dok su rast zabilježili i Široki Brijeg (+17 miliona KM) te Zenica (+1 milion KM).

Ekonomista i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Admir Čavalić u razgovoru za „Dnevni avaz“, upozorava da pad fiskalnog prometa ne treba posmatrati kroz samo jedan faktor.

- Zabrana rada nedjeljom vjerovatno je imala direktan utjecaj na pad prometa u novembru, ali dodatno su prisutni pad životnog standarda, pesimizam potrošača i pad zaposlenosti u Federaciji BiH od početka godine, što dodatno slabi kupovnu moć - naglasio je Čavalić.


Čavalić: Neradna nedjelja imala direktan utjecaj. Fena

Podaci Poreske uprave FBiH, uz izjave ekonomista i stanje na terenu, ukazuju da se Federacija BiH suočava s ozbiljnim poremećajima u potrošnji, čije bi se posljedice mogle još snažnije osjetiti u narednim mjesecima.

Najveći pad fiskalnog prometa zabilježen je u Kantonu Sarajevo.

# FEDERACIJA BIH
# PROMET
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