Svjetski ekskluziv sa Lukasom Podolskim, Nikšićev intervju i zašto smijete biti tužni za praznike

U ovom broju objavljujemo svjetski ekskluziv – intervju sa fudbalskom ikonom Lukasom Podolskim! On za “Avaz” otkriva kada planira definitivno okačiti kopačke o klin te šta ga danas ispunjava izvan fudbala.

Novogodišnji trobroj „Dnevnog avaza“ koji izlazi u srijedu, s raskošno bogatim i raznovrsnim sadržajem koji će se s užitkom čitati danima, prava je poslastica za naše vjerne čitatelje.

Bosna i Hercegovina istovremeno ispraća godinu punu političke napetosti, ekonomskih udara i razočarenja u obećanja koja nismo dočekali, uz osjećaj da je svijet u isto vrijeme na ivici novih iskušenja. O tome šta smo preživjeli, šta nas čeka i šta realno možemo očekivati u 2026. godini, za „Avaz“ govore ugledni akademici Esad Duraković i Asim Mujkić. Njihove poruke, upozorenja, ali i tračci nade donose snažan pogled na vrijeme u kojem živimo.

Donosimo veliki intervju s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem, u kojem detaljno govori o penzijama, minimalcu, autoputu i o tome hoće li 2026. izborna biti “mrtva godina”.

U prazničnom broju donosimo i priču o onome o čemu se često šuti – činjenici da praznici nisu za sve jednako sretni. Dok jedni slave, mnogi se bore s tugom, usamljenošću i osjećajem gubitka. Klinički psiholog i psihoterapeut Vildana Zrnanović-Hasanović otvoreno govori o “drugoj strani praznika”, emocijama koje postaju glasnije kada svi očekuju osmijehe i važnoj poruci da nije obavezno biti sretan samo zato što kalendar tako kaže.

Selimović o ekonomiji

Naši reporteri posjetili su i 19-godišnjeg Ahmeda Malkoča iz Ipote kod Jajca, mladića koji je oduševio cijelu regiju svojom skromnošću, radinošću i nevjerovatnom životnom energijom.

Pokazao nam je kako izgleda njegov svakodnevni život pun obaveza, rada, humora i zdravog duha i otkrio kako se nosi s popularnošću, komentarima i očekivanjima koja je donijela njegova priča.

U velikom intervjuu guvernerka CBBiH Jasmina Selimović govori o inflaciji, platama, cijenama, realnoj slici života građana i očekivanjima za 2026. godinu.

Rad oglasnih službi

Oglasne službe u Sarajevu „Avaz Twist Tower“ i Nedžarići neće raditi u srijedu 31. decembra i četvrtak 1. januara, dok je 2. januara, u petak, radno vrijeme standardno od 10 do 18 sati.