Skupština HNK usvojila rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 426.313.000 KM

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici je usvojila rebalans budžeta za 2025. godinu u iznosu od 426.313.000 KM, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2025. godinu.

Uoči današnjeg zasjedanja predsjedavajući Kantonalne skupštine Džafer Alić izjavio je novinarima da su izmjene i dopune budžeta za ovu godinu, uglavnom, naslonjene na usklađivanje rashoda, prvenstveno, u dijelu plaća i naknada zaposlenih u sektorima obrazovanja i policije, ali i ostalim budžetskim korisnicima.

Plate i doprinosi

-Razlika od šest miliona KM će biti raspoređena kako bi se iznivelisale određene stvari u platama i doprinosima. Jedan veliki dio je izazvan potpisivanjem kolektivnih ugovora za državne službenike, odnosno, povećanjem osnovice od 1.oktobra-rekao je Alić.

U vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama s tarifom, koji je, također, usvojen, Alić je naveo da se radi o pilot-projektu koji vodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), a vezano je za online uplate i takse u sudovima.

-Kroz ovaj projekt obuhvaćen je sud u Mostaru i neophodno je izmijeniti Zakon kako bi se taj projekt mogao primijeniti u Mostaru, a nakon toga, vjerovatno i u svim sudovima u Kantonu-naveo je Alić.

Time se, dodao je, daje mogućnost da se cijeli proces uplata ubrza, odnosno, da se u relevantne propise uvede mogućnost bezgotovinskog plaćanja sudskih taksi, što će da doprinese stepenu pravne sigurnosti i dostupnosti pravosuđa građanima, u skladu sa strateškim dokumentima, principima digitalne transformacije javne uprave i općim interesom modernizacije javnih usluga.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović je, kada je riječ o rebalansu budžeta, naglasio da se radi o usklađivanju prihoda s rashodima i dijelom korigiranja unutrašnjih stavki. Ustvrdio je da se najveći dio korekcija odnosi na Ministarstvo obrazovanja zbog prekoračenja od nekih pet miliona KM.

-Naravno, imamo vrlo neugodan moment koji se dogodio pretkraj ove godine donošenjem presude Ustavnog suda Federacije BiH o Zakona o vodama, kojeg je donio ovaj Kanton, odnosno, proglašenje neustavnim članka koji tretira obavezu elektroprivredama da plaćaju određen dio naknade za korištenje voda koji se u proračunima ovog kantona kretao od 10 do 16 miliona, ovisno kakva je bila hidrološka godina. To nam je napravilo veliki problem i dovelo nas u poziciju da nismo mogli utvrditi prijedlog budžeta što nam je bila intencija. U razdoblju koje je pred nama trebamo vidjeti kako ćemo riješiti taj problem-naveo je Martinović.

Ministar finansija HNK, Adil Šuta osvrnuvši se na rebalans budžeta naveo je da je Vlada HNK u februaru ove godine mijenjala koeficijente za sve državne službenike i namještenike, dok je u sektoru obrazovanja riješen problem štrajkova te da je 1.oktobra povećana osnovica svim budžetskim korisnicima.

Planiranje budžeta

-Redovno izmirujemo obaveze, nemamo tekućih problema, nismo se zadužili nijedne marke kako bi isplatili svoje obaveze, vodimo računa o budžetu, efikasno i efektivno ga trošimo. Bit će izazovna 2026.godina u vezi planiranja budžeta, jer kao što ste svjedoci u prethodnom periodu se dogodilo ono što smo najavljivali kao rizik, a to je presuda Ustavnog suda FBiH na Zakon o vodama koji je godišnje nosio od 12 do 15 miliona i sigurno predstavlja dodatni izazov-rekao je Šuta.

Zbog tih okolnosti, Vlada HNK nije mogla realizovati plan, da usvoji budžet za 2026. do kraja ove godine.

Na pitanje kako planiraju nadomjestiti ta sredstva, Šuta je naglasio kako uprkos činjenici da se na području HNK nalazi gotovo cjelokupni hidroenergetski potencijal Federacije BiH, Kantona od toga nema direktne finansijske koristi.

Dodao je da će Vlada, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, raditi na donošenju novih i izmjeni postojećih zakonskih rješenja kako bi se osigurala fiskalna stabilnost, uz realno planiranje budžeta i odgovoran ulazak u 2026. godinu.