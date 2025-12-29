Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA ODRŽANOJ SJEDNICI

Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe

Najvažniji korak je napravljen, ali đavo je u detaljima. Nastavljamo dalje, ali sada je mnogo lakše, navodi Magazinović

Vijeće ministara BiH. Avaz

A. O.

29.12.2025

Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović saopćio je da je usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

- Nakon godina borbe, opstrukcija, upornosti… KONAČNO! Vijeće ministara je usvojilo odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Kroz glavu mi prolazi prva konferencija u Parlamentu koju smo organizovali i na kojoj smo slušali svjedočanstva ljudi kojima je ulje kanabisa pomoglo. Pred očima su mi suze ljudi koji slušaju njihov vapaj za legalizovanjem lijeka. Prisjećam se svih sastanaka, gostovanja, lobiranja, molbi, svađa, “upozorenja”, poruka ljudi u potrebi… VRIJEDILO JE. Ja sam danas presretan. Hvala puno svima koji su svih ovih godina učestvovali u borbi koja nije završena. Najvažniji korak je napravljen, ali đavo je u detaljima. Nastavljamo dalje, ali sada je mnogo lakše – navodi Magazinović.

Ovom prilikom zahvalio se Irfanu Ribiću koji je bio, kako kaže, njegov pokretač da se uključi u borbu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

- Hvala ministrici Dubravki Bošnjak koja je našla način da zaobiđe opstrukcije i predloži odluku – poručio je Magazinović. 

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# KANABIS
# LEGALIZACIJA KANABISA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.