Bosanska Krupa: Akademijom obilježena 155. godišnjica rođenja reisa Džemaludina Čauševića

Svečanom akademijom u Kulturnom centru Bosanska Krupa obilježeno je 155 godina od rođenja reisa Džemaludin-ef. Čaušević, jednog od najznačajnijih duhovnih i društvenih reformatora u historiji Islamske zajednice i bošnjačkog naroda. Skup je okupio vjerske, akademske i društvene predstavnike, a poruke sa akademije još jednom su podsjetile na trajnu aktuelnost Čauševićevog naslijeđa u vremenu savremenih izazova.

Prigodan referat

Akademiji su prisustvovali muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović, direktor Medrese "Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu prof. Zuhdija Handanović, imami, profesori te brojni građani.

Prigodan referat pripremio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić.

U svom obraćanju muftija Kudić je istakao da je Čaušević djelovao u izuzetno složenom historijskom periodu, ali da je upravo tada pokazao snagu znanja, odgovornosti i vjere kao temelja društvenog preporoda.

Naglasio je da su njegove poruke o obrazovanju, samosvijesti i preuzimanju odgovornosti danas jednako važne, posebno za mlade generacije, kojima je poručio da primjer reisa Čauševića potvrđuje kako se iz krajiškog prostora može izrasti u vođu trajnog značaja za cijeli narod.

Gradonačelnik Halitović je zahvalio svima koji kontinuirano rade na očuvanju i promociji lika i djela reisa Čauševića, naglasivši da je institucionalno i javno podsjećanje na ovakve ličnosti od presudne važnosti za buduće generacije.

Univerzalne vrijednosti

Posebno je ukazao na činjenicu da je Čauševićevo ime decenijama bilo potisnuto iz javnog prostora, iako su vrijednosti koje je zastupao bile univerzalne, inkluzivne i usmjerene ka općem dobru.

Dekan Hodžić je u svom izlaganju Čauševića predstavio kao istinskog reformatora, duhovnog vođu i neumornog borca za očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta Bošnjaka u najtežim historijskim okolnostima.

Istakao je njegovu dosljednost, moralnu snagu i spremnost da istraje u ispravnim ciljevima i onda kada je bio izložen nerazumijevanju i pritiscima, ocijenivši da je njegovo ime trajni simbol odgovornog i hrabrog liderstva.

Svečanu akademiju upotpunio je bogat kulturno-vjerski program u kojem su učestvovali članovi hora predvođeni prof. Nijazom Kovačevićem.