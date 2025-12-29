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"AVAZ" SAZNAJE

Šta se dešava na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu: Zašto danas nije radila magnetna rezonanca?

Posebno zabrinjava činjenica da su među njima bili i onkološki pacijenti, koji su, kako nezvanično saznajemo vraćeni kućama

Magnetna rezonanca pokvarila se na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

29.12.2025

Magnetna rezonanca pokvarila se na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), nezvanično saznaje portal „Avaza“.

Prema informacijama do kojih smo nezvanično došli, kvar se desio danas zbog čega određeni broj pacijenata nije mogao obaviti zakazane preglede. 

Posebno zabrinjava činjenica da su među njima bili i onkološki pacijenti, koji su, kako nezvanično saznajemo vraćeni kućama, pretpostavljamo uz objašnjenje da uređaj trenutno nije u funkciji.

Pacijenti i njihovi članovi porodica izrazili su nezadovoljstvo i zabrinutost, s obzirom na to da se radi o dijagnostičkoj proceduri koja je ključna za praćenje toka liječenja, ali i zbog dugih lista čekanja koje su već ranije predstavljale ozbiljan problem.

Zvaničnu informaciju iz KCUS-a do momenta objave ovog teksta nismo uspjeli dobiti. Redakcija „Avaza“ uputila je upit putem e-maila kako bi se utvrdilo šta je uzrok kvara, kada se očekuje otklanjanje problema, te da li će pacijentima biti ponuđeni novi termini u što kraćem roku.

# KCUS
# SARAJEVO
# PREGLED
# BIH
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