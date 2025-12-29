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SUD BIH

Suđenje Simbadu Bajrektareviću za terorizam odgođeno zbog nedolaska optuženog i branioca

Novo ročište zakazano je za 12. januar

Sud BiH. FENA

FENA

29.12.2025

Suđenje za terorizam odgođeno je zbog nedolaska optuženog Simbada Bajrektarevića i njegovog branioca Huseina Mušića.

Predsjedavajući Vijeća Stanko Blagić kazao je da se branilac javljao kako bi obavijestio Sud da će kasniti zbog gužve u putu.

- S obzirom da je prošlo više od pola sata, nećemo više čekati . rekao je Blagić.

Bajrektarević je optužen da je 7. aprila 2024. godine na Facebook profilu uputio prijetnju po život osoba, uz svoju fotografiju u maskirnim hlačama i s maramom na glavi, te puškom naslonjenom na koljeno i nožem u ruci, kao i crnom zastavom ispisanom arapskim slovima.

Novo ročište zakazano je za 12. januar, javlja BIRN BiH. 

# TERORIZAM
# SUD BIH
# SIMBAD BAJRAKTAREVIĆ
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