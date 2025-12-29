Akcize na cigarete će biti više za 9,50 KM, a na duhan za 7,60 KM: Izgledna nova poskupljenja

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je Upravni odbor ove institucije usvojio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2026. godinu.

Prema donesenoj odluci, minimalna akciza na hiljadu komada cigareta od 1. januara 2026. iznosit će 188,50 KM, odnosno 3,77 KM po pakovanju od 20 cigareta. Poređenja radi, minimalna akciza u 2025. godini iznosila je 179 KM po hiljadu komada, odnosno 3,58 KM po pakovanju, što znači da će akciza biti viša za 9,50 KM, odnosno za 5,30 posto.

Specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta. Istovremeno, akciza na duhan za pušenje bit će utvrđena u visini od 80 posto minimalne akcize na cigarete i iznosit će 150,80 KM po kilogramu. U 2025. godini ona je iznosila 143,20 KM, što predstavlja povećanje od 7,60 KM, odnosno također 5,30 posto.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da će odluka biti objavljena na njihovoj zvaničnoj internetskoj stranici, gdje će proizvođači i distributeri imati dostupna sva potrebna uputstva o obavezama i rokovima za dostavljanje popisnih listi u vezi sa zalihama, kao i eventualnim formiranjem novih maloprodajnih cijena.

Na osnovu dosadašnje prakse, gotovo je izvjesno da će povećanje akciza dovesti i do rasta cijena cigareta i duhana na tržištu.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas je usvojio i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine. Stopa je ostala nepromijenjena i iznosi 12 posto.