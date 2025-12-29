Zamjenik direktora DARNS-a BiH Emir Dizdarević za "Avaz": Hrvatska nije bila transparentna oko odlagališta u Trgovskoj gori

Iako oprečne stavove iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izgradnji Centra za upravljanje radioaktivnim otpadom na Trgovskoj gori, na samoj granici s BIH, slušamo već godinama, sve je kulminiralo nedovnom odlukom Hrvatskog sabora kojom je usvojen zakon i trasiran put ka početku radova. Pripreme na samoj lokaciji su već duže vrijeme u toku.

Hiljade stanovnika

Predstavnici lokalnih, entitetskih i državnih vlasti u BiH, ali i nevladine organizacije i građani, oštro su reagirali zbog projekta koji bi mogao ugroziti stotine hiljada stanovnika u slivu rijeke Une.

Zamjenik direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS) BiH i predsjedavajući bh. tima eksperata za Trgovsku goru Emir Dizdarević kaže da se s izgradnjom nuklearnog objekta u blizini granice s BiH stvara rizik za lokalno stanovništvo.

- Oni namjeravaju graditi skladište, radioaktivni materijal zapakovati i dovesti, što je prijetnja nižeg nivoa od reaktora. Međutim, ako transportujete radioaktivni otpad, morate napraviti sve sigurnosne studije, procjene za bilo koju eventualnu vanrednu i redovnu situaciju, a sve mora biti u skladu s međunarodnim standardima. Neophodno je ispitati ono što je pod zemljom tamo, geološki sastav, podzemne vode, hidrogeološki sastav, ta geofizika, seizmo-teknonika, a zatim i ono na površini zemlje. Jako puno koraka treba ispuniti da biste na kraju, s najvećim procentom sigurnosti, mogli reći da neće doći do opasnosti – kaže Dizdarević.

Problematičnim smatra što BiH nije uključena u odabir lokacije, te što kompletan projekt nije bio dovoljno transparentan.

Izrada studije

- Pogotovo prema javnosti iz BiH i informacija oko objekta, šta, kako, gdje. Tako da se stvorio strah kod stanovništva od takvog objekta. I sad je faza, jedna od pet faza, da oni rade tzv. karakterizaciju sajta i mi se nadamo da ćemo imati šansu u tom postupku izrade studije utjecaja na okolicu da dobijemo sve relevante podatke šta su oni radili i da uporedimo s našim podacima – ističe Dizdarević.

Potrebno je zatražiti arbitražu

Dizdarević dodaje da se nada kako će imati dovoljno vremena.

- Da ćemo imati dovoljno vremena da damo naše primjedbe, ali i da naši stručnjaci s njihovim stručnjacima raspravljaju oko škakljivih rezultata. U svakom slučaju, ako se ne usaglase, potrebno je zatražiti arbitražu, a BiH ima mehanizme da to učini – kaže Dizdarević.