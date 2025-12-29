Direktor Zeljković uručio ministru Isaku poklon kolektiva Federalne uprave policije

Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Enes Zeljković, na svečanosti upriličenoj povodom obilježavanja Nove godine, uručio je poklon kolektiva Federalne uprave policije federalnom ministru unutrašnjih poslova Rami Isaku, u znak zahvalnosti za njegovu kontinuiranu podršku radu i unapređenju položaja službenika Federalne uprave policije.

Tom prilikom je istaknuto da je ministar Isak, kroz svoj predan, odlučan i sistemski rad, dao snažan doprinos poboljšanju materijalnog statusa uposlenika, jačanju institucionalnog kapaciteta policije, unapređenju uslova rada, modernizaciji službi i jačanju profesionalnog dostojanstva policijskih službenika, saopćeno je iz FUP-a.

- Federalna uprava policije izražava posebno poštovanje i zahvalnost ministru Isaku za njegovu odgovornu, transparentnu, partnersku, dosljednu i vizionarsku politiku u oblasti sigurnosti, koja je usmjerena ka jačanju povjerenja građana, stabilnosti institucija i ukupnoj sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj simbolični čin predstavlja izraz međusobnog uvažavanja, institucionalne saradnje i zajedničke posvećenosti jačanju policijskih kapaciteta u službi građana - stoji u saopćenju.