Video / Novogodišnji praznici znače i nezapamćen kolaps u saobraćaju

Iako je karakteristično poslije radnog vremena da su gužve u glavnom gradu, ipak, čitatelji javljaju da je situacija puno gora nego inače.

Uoči novogodišnjih praznika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su zabilježene nezapamćene gužve.

Razlog više za nezadovoljstvo je što i pored pripadnika MUP-a KS, koji usmjeravaju saobraćaj nema nikakve razlike, nego je sve isto kao i da ih nema.

Brine i to što nema nikakve strategije, što od ministra unutrašnjih poslova Admira Katica (NiP), što od ministra saobraćaja KS Adnana Štete (SDP).

Nije da se ovakav scenario nije mogao predvidjeti, pogotovo zbog velikog broja dolazaka dijaspore.