Ministarstvo civilnih poslova: Legalizacija medicinskog kanabisa treba suzbiti crno tržište

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, izmjene i dopune Spiska opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te prekursora, čime se kanabis premješta iz tabele zabranjenih supstanci i biljaka u tabelu supstanci i biljaka koje su pod strogim nadzorom.
Kako je saopćeno iz Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina se ovom odlukom usklađuje s međunarodnim standardima, nakon što je Komisija Ujedinjenih naroda za opojne droge, na osnovu preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, u decembru 2020. godine uklonila kanabis sa spiska supstanci bez priznate medicinske vrijednosti, koje podliježu najstrožoj kontroli, te ga prebacila na listu supstanci koje imaju medicinsku vrijednost i nalaze se pod strogim nadzorom.
Stroga pravila
Iz Ministarstva navode i da je administrativni proces koji je prethodio ovoj odluci Vijeća ministara trajao deset godina, uprkos postojanju konsenzusa među zdravstvenim stručnjacima u Bosni i Hercegovini.
- Režim strogog nadzora podrazumijeva da proizvodnja, promet i posjedovanje kanabisa i dalje ostaju strogo regulisani. Kanabis bi se izdavao isključivo u obliku farmaceutskog preparata i to samo na osnovu doktorskog recepta - naveli su iz Ministarstva civilnih poslova.
Naglašavaju i da premještanje kanabisa u drugu tabelu ne znači liberalizaciju niti otvaranje tržišta nekontrolisanim proizvodima.
- Naprotiv, riječ je o uspostavljanju jasnog, strogo definisanog i nadziranog modela medicinske primjene. Kanabis i preparati koji sadrže kanabinoide mogu se koristiti isključivo kao lijekovi ili magistralni preparati, uz odobrenje i kontrolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, te isključivo na doktorski recept, uz vođenje evidencije i nadzor svih faza, od uvoza, preko izdavanja, do primjene kod pacijenta - dodali su.
O ovoj temi oglasila se i ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak, koja je podsjetila da je ranije inicirala usklađivanje domaćih propisa s međunarodnim standardima.
- Bosna i Hercegovina se ovom odlukom svrstava među zemlje koje pitanje kanabisa u medicinske svrhe rješavaju kroz strogu regulaciju, a ne kroz zabrane koje u praksi često potiču sivo tržište. Fokus ostaje na zaštiti pacijenata, sigurnosti lijekova i potpunoj kontroli sistema u skladu s evropskom praksom - izjavila je Bošnjak.
Suzbijanje crnog tržišta
Iz Ministarstva su podsjetili i da je kanabis u medicinske svrhe legalizovan u 21 državi Evropske unije, uz različita ograničenja, od propisivanja suhog kanabisa za terapijske potrebe do veoma restriktivnih odobrenja za pojedine lijekove na bazi kanabisa.
Također su naveli da su se i prije ove odluke na sivom tržištu pojavili brojni preparati na bazi kanabisa.
- Takvi proizvodi prodaju se po visokim cijenama, bez nadzora kvaliteta, standardizacije sastava ili garancije sigurnosti primjene. Uspostavljanje jasnog pravnog okvira, registracije farmaceutskih proizvoda koji sadrže kanabis i nadzora nad njihovim plasmanom doprinijelo bi dostupnosti sigurnih i kontrolisanih lijekova, ali i suzbijanju crnog tržišta - saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.