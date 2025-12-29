Ministarstvo civilnih poslova: Legalizacija medicinskog kanabisa treba suzbiti crno tržište

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, izmjene i dopune Spiska opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te prekursora, čime se kanabis premješta iz tabele zabranjenih supstanci i biljaka u tabelu supstanci i biljaka koje su pod strogim nadzorom.

Kako je saopćeno iz Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina se ovom odlukom usklađuje s međunarodnim standardima, nakon što je Komisija Ujedinjenih naroda za opojne droge, na osnovu preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, u decembru 2020. godine uklonila kanabis sa spiska supstanci bez priznate medicinske vrijednosti, koje podliježu najstrožoj kontroli, te ga prebacila na listu supstanci koje imaju medicinsku vrijednost i nalaze se pod strogim nadzorom.

Stroga pravila

Iz Ministarstva navode i da je administrativni proces koji je prethodio ovoj odluci Vijeća ministara trajao deset godina, uprkos postojanju konsenzusa među zdravstvenim stručnjacima u Bosni i Hercegovini.

- Režim strogog nadzora podrazumijeva da proizvodnja, promet i posjedovanje kanabisa i dalje ostaju strogo regulisani. Kanabis bi se izdavao isključivo u obliku farmaceutskog preparata i to samo na osnovu doktorskog recepta - naveli su iz Ministarstva civilnih poslova.