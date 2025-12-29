Kraljević: Rekordna izdvajanja za penzije, dva puta će se usklađivati

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu u iznosu od 8.898.279.146 KM zajedno s prijedlogom zakona o njegovom izvršavanju. Prijedlog je upućen u parlamentarnu proceduru, a prema riječima federalnog dopremijera i ministra finansija Tonija Kraljevića, radi se o najvećem proračunu do sada, koji je za 649 miliona KM veći od onog iz 2025. godine (8.248.547.700 KM).
- Glavni akcent proračuna je razdjel MIO-PIO u svjetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO- PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju penzija – od 1. januara, pa od 1. jula. Rashodi za MIO-PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM – izjavio je Kraljević za Fenu.
Snažna podrška nižim nivoima vlasti
Osim penzija, budžet predviđa snažnu podršku nižim nivoima vlasti - 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine, te dodatnih dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica sa prostora Federacije BiH. Za Fond solidarnosti ide 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih s 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.
- Poticaji za poljoprivredu su uvećani na 190 miliona KM, a dodatna sredstva idu i za obrazovanje, znanost, kulturu i sport – dodao je Kraljević.
Kapitalni projekti
Naglasio je da kapitalni projekti također imaju značajnu ulogu - 249 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta, 10 miliona KM za unapređenje avioprometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću, šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH, a predviđena su i sredstva za dokapitalizaciju rudnika Banovići kao strateškog resursa.
- Što se tiče ostalih stavki u proračunu, dodatno smo pojačali i one kapitalne tekuće prijenose sa razdjela Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Nastavljamo potporu realnom gospodarskom sektoru sa razdjela Ministarstva obrta i poduzetništva, razvoju poduzetničke infrastrukture, temeljem Zakona o razvoju poduzetničke infrastrukture gdje su aplikanti jedinice lokalne samouprave. Isto tako i sa Ministarstva prostornog uređenja, gdje imamo više stavki od projekata energetske učinkovitosti, sanacije klizišta, nacionalnih spomenika, zatim sa razdjela obrazovanja i znanosti gdje su dodatna sredstva za unapređenje znanstvano-istraživačkog rada, potpora akademijama, sa razdjela kulture i sporta 30 miliona za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sportske infrastrukture, 10 miliona za rekonstrukciju i izgradnju objekata kulturnih institucija – rekao je Kraljević dodajući da su "pojačane stavke" i što se tiče kulturnih događanja koji su od posebnog značaja za Federaciju BiH.
Na socijalnom razdjelu, prema njegovim riječima, izmjene zakona o MIO-PIO koreliraju s povećanjem sredstava za civilne žrtve rata i neratne invalide (+56 miliona KM), te braniteljske transfere (+56 miliona KM), što ukupno čini 112 miliona KM dodatnih izdvajanja.
- Otplata duga, uključujući kamate, iznosi milijardu i 309 miliona KM - naglasio je Kraljević sumirajući najvažnije karakteristike Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2026. godinu koji je upućen u parlamentarnu proceduru.