Kraljević: Rekordna izdvajanja za penzije, dva puta će se usklađivati

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu u iznosu od 8.898.279.146 KM zajedno s prijedlogom zakona o njegovom izvršavanju. Prijedlog je upućen u parlamentarnu proceduru, a prema riječima federalnog dopremijera i ministra finansija Tonija Kraljevića, radi se o najvećem proračunu do sada, koji je za 649 miliona KM veći od onog iz 2025. godine (8.248.547.700 KM).

- Glavni akcent proračuna je razdjel MIO-PIO u svjetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO- PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju penzija – od 1. januara, pa od 1. jula. Rashodi za MIO-PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM – izjavio je Kraljević za Fenu.

Snažna podrška nižim nivoima vlasti

Osim penzija, budžet predviđa snažnu podršku nižim nivoima vlasti - 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine, te dodatnih dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica sa prostora Federacije BiH. Za Fond solidarnosti ide 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih s 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.