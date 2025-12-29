SNSD reagovao na izbor Blanuše za predsjednika SDS-a: "Treba upoznati javnost sa svojim stavovima"

Nakon što je Branko Blanuša izabran za predsjednika SDS-a i najavio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na Općim izborima 2026. godine, iz SNSD-a su reagovali saopćenjem u kojem ističu da Blanuša treba upoznati javnost sa svojim stavovima o aktuelnim političkim pitanjima.

SNSD smatra da Blanuša mora otvoreno dati svoj stav o političkim temama koje su u interesu stranke, s ciljem informisanja građana o važnim nacionalnim i životnim pitanjima.

- Legitimno je i nužno postaviti sljedeća pitanja: Da li smatra Kristijana Šmita legitimnim visokim predstavnikom ili ne? Da li 9. januar vidi kao Dan Republike Srpske ili kao 'neustavan praznik'? Da li smatra da se nasilno oduzete nadležnosti Republici Srpskoj moraju vratiti kako bi BiH uopšte mogla funkcionisati? Da li mu je prihvatljivo da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, bez saglasnosti RS-a, preuzima nadležnosti i imenuje glavnog pregovarača i njegovu kancelariju? I konačno, da li će, čak i bez većinske podrške naroda iz RS-a, sa svojim predstavnicima biti dio probosanske većine na nivou BiH kada to politički odgovara, kao što su predstavnici SDS-a u Parlamentarnoj skupštini već planirali - upitali su Blanušu iz SNSD-a.

Oni tvrde da će Blanuša ostati još jedan u nizu "bezličnih i nedoraslih predsjednika SDS-a, nedostojnih funkcije koju obavljaju" ukoliko ne odgovori na njihova pitanja.

- S druge strane, ukoliko pokaže državničku odgovornost, jasan politički stav i spremnost da dosljedno štiti interese RS-a, SNSD će, kao i do sada, pozdraviti svaku zdravu i odgovornu nacionalnu politiku bez obzira dolazi li iz vlasti ili opozicije. Republici Srpskoj danas nisu potrebni politički kalkulanti i poslušnici, već ljudi sa stavom, hrabrošću i jasnom vizijom njenog političkog puta - navodi se u saopćenju SNSD-a.

Podsjetimo, tokom vikenda Branko Blanuša je jednoglasno izabran za predsjednika SDS-a, a najavljena je i njegova kandidatura naredne godine za predsjednika RS-a. Osim toga, Blanuša je nakon odluke o ponavljanju prijevremenih izbora za predsjednika RS-a na određenim biralištima u prednosti za 6.000 glasova u odnosu na Sinišu Karana, koji je preliminarni pobjednik tih izbora.