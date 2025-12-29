Radulović: CIK ima priliku da napravi pretpostavku za pošten izborni proces

CIK ima priliku da napravi pretpostavku za pošten izborni proces – upotrebom novih izbornih tehnologija na 136 biračkih mjesta gdje se izbori poništavaju i ponavljaju, poručio je predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.

- Na lokalnim izborima smo imali pilot projekat koji je proveden na broju biračkih mjesta koji je sličan onom na kojem se sad ponavljaju izbori. To znači da CIK već ima dovoljno opreme da novim izbornim tehnologijama pokrije svih 136. Na ovim mjestima su već dokazane velike izborne manipulacije i to je svakako povod da se donese jedna takva odluka, kako bi se integritet izbora dodatno zaštitio - kaže Radulović.

Uz angažman velikog broja kvalitetnih posmatrača i upotrebu novih tehnologija, dodaje on, stvorili bismo pretpostavku za potpuno poštene izbore, a samim tim i smanjili mogućnost bilo kakvih pokušaja nove krađe i tenzija tokom izbornog dana.

- SDS je već uputio ovaj zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji i očekujemo pozitivan odgovor, jer je to u interesu svih političkih aktera i cjelokupne javnosti, kako niko ne bi mogao izraziti sumnju u konačan izborni rezultat - ističe Radulović, prenosi SrpskaInfo.

Predsjednik Glavnog odbora SDS dalje dodaje kako je neophodno izabrati i potpuno novu izbornu administraciju na biračkim mjestima.

- Nelogično bi bilo da birački odbori, čiji rad se pokazao lošim i neodgovornim, u istom sastavu rade na ponovljenim izborima. CIK treba imenovati nove predsjednike, a političke stranke članove biračkih odbora, kako bismo i u tom segmentu imali bolje pripremljen izborni dan. S druge strane, apsolutno očekujemo da tužilaštvo ispita odgovornost predsjednika i članova ovih 136 biračkih odbora koji su sprovodili izbore 23. novembra i strogo kazni one za koje se utvrdi da su krivi. Tužilaštvu smo već predali krivične prijave protiv njih - poručio je Radulović.